Рейсовый автобус съехал в кювет в Куньинском районе

10:38, 30 мая 2017, ПАИ

30 мая в 8:45 в деревне Суворово Куньинского района в ДТП попал рейсовый автобус ПАЗ, следовавший по маршруту Кунья — Назимово. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Автобус съехал на обочину и забуксовал двумя колёсами, и в результате оказался в кювете. Технических повреждений транспорт не получил, поэтому после оформления аварии сотрудниками ГИБДД продолжил движение.

В автобусе находились семь человек, никто не пострадал.