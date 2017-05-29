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Жители Пскова и Великих Лук поддались на уловки телефонных мошенников

Жители Пскова и Великих Лук поддались на уловки телефонных мошенников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 25 мая псковичке на мобильный телефон поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником одной из сотовых компаний. Он сумел узнать персональные данные гражданки, а затем снял с ее банковской карты около 37 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

22 мая в Пскове неизвестный через один из сайтов в интернете под предлогом продажи коллекционных монет завладел деньгами с банковской карты псковича в сумме 6 тысяч рублей. Ведется проверка.

28 мая в Великих Луках  местная жительница нашла в интернете рекламное объявление, обещавшее бонус. В результате с ее банковской карты  произошло  несанкционированное списание более 18 тысяч рублей. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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