0
19:35
Бывший псковский предприниматель оштрафован за невыплату пособия по уходу за ребёнком
10:52
Водитель «Chery Tiggo» пострадал в результате столкновения с автобусом № 14 в Пскове
14:52
Стала известна причина ДТП под Псковом, в котором погибли супруги-мотоциклисты
09:17
В Опочецком районе попал в ДТП автобус «Великие Луки – Псков»
13:12
Псковская область номинирована на премию National Geographic Traveler Awards 2017
09:21
В Псковской области шестеро россиян обвиняются в контрабанде стратегически важных ресурсов
08:08
Курящий житель Заплюсья получил ожоги лица
Еще новости
Происшествия

В Великих Луках и трёх районах повторно задержаны нетрезвые водители

В Великих Луках, Гдовском, Новосокольническом и Стругокрасненском районах задержаны нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этому Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером  28 мая  в Великих Луках у дома по улице Мелиораторов полицейские остановили автомобиль «Шкода», за рулем которого находился  нетрезвый  22-летний молодой человек. Утром 29 мая по улице Горицкой  на автомашине ВАЗ ехал 34-летний житель Куньинского района, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

29 мая в поселке Ямм Гдовского района на  улице Исполкомовской стражи порядка остановили «Фольксваген Пассат». Выяснилось, что иномаркой управлял нетрезвый 42-летний гражданин.

В Новосокольниках по улице Тихмянова на «Фольксвагене» следовал  40-летний местный житель, который также был в нетрезвом виде. В Стругокрасненском районе на дороге Новоселье - Моложане полицейские остановили  автомашину ИЖ, которой управлял нетрезвый  40-летний водитель. По этим фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации  пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к уголовной ответственности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Бывший псковский предприниматель оштрафован за невыплату пособия по уходу за ребёнком
29 мая 2017
Бывший псковский предприниматель оштрафован за невыплату пособия по уходу за ребёнком
Водитель «Chery Tiggo» пострадал в результате столкновения с автобусом № 14 в Пскове
27 мая 2017
Водитель «Chery Tiggo» пострадал в результате столкновения с автобусом № 14 в Пскове
Стала известна причина ДТП под Псковом, в котором погибли супруги-мотоциклисты
25 мая 2017
Стала известна причина ДТП под Псковом, в котором погибли супруги-мотоциклисты
В Опочецком районе попал в ДТП автобус «Великие Луки – Псков»
25 мая 2017
В Опочецком районе попал в ДТП автобус «Великие Луки – Псков»
Псковская область номинирована на премию National Geographic Traveler Awards 2017
23 мая 2017
Псковская область номинирована на премию National Geographic Traveler Awards 2017
В Псковской области шестеро россиян обвиняются в контрабанде стратегически важных ресурсов
22 мая 2017
В Псковской области шестеро россиян обвиняются в контрабанде стратегически важных ресурсов 5
Курящий житель Заплюсья получил ожоги лица
22 мая 2017
Курящий житель Заплюсья получил ожоги лица
Федерация автоспорта Псковской области сделала официальное заявление по поводу гибели гонщика
18 мая 2017
Федерация автоспорта Псковской области сделала официальное заявление по поводу гибели гонщика 6

Идет загрузка...