В Великих Луках и трёх районах повторно задержаны нетрезвые водители

12:43, 30 мая 2017, ПАИ

В Великих Луках, Гдовском, Новосокольническом и Стругокрасненском районах задержаны нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этому Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 28 мая в Великих Луках у дома по улице Мелиораторов полицейские остановили автомобиль «Шкода», за рулем которого находился нетрезвый 22-летний молодой человек. Утром 29 мая по улице Горицкой на автомашине ВАЗ ехал 34-летний житель Куньинского района, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

29 мая в поселке Ямм Гдовского района на улице Исполкомовской стражи порядка остановили «Фольксваген Пассат». Выяснилось, что иномаркой управлял нетрезвый 42-летний гражданин.

В Новосокольниках по улице Тихмянова на «Фольксвагене» следовал 40-летний местный житель, который также был в нетрезвом виде. В Стругокрасненском районе на дороге Новоселье - Моложане полицейские остановили автомашину ИЖ, которой управлял нетрезвый 40-летний водитель. По этим фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.