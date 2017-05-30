Работодатели Псковской области готовы платить 15 тысяч рублей за частичную занятость сотрудников

14:56, 30 мая 2017, ПАИ

Совокупная доля вакансий, предусматривающих частичную занятость или же временную работу, в общем количестве размещенных в апреле-мае вакансий в Псковской области составляет 8% (7% и 1% соответственно). Это один их самых высоких показателей по СЗФО, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании HeadHunter.

Вакансии с частичной занятостью чаще встречаются в таких профобластях, как «Начало карьеры» (50% от всех размещенных вакансий с частичной занятостью), «Продажи» (41%), «Банки» (24%), «Административный персонал» (18%) и «IT, телеком» (18%).

Большинство вакансий, предполагающих частичную занятость, размещены работодателями из Псковской области для продавцов-кассиров, мерчендайзеров, тайных покупателей, операторов call-центров, администраторов/ресепшионистов, специалистов в области PR и SMM, а также представителей рабочих профессий: уборщиков, грузчиков.

В среднем предлагаемая заработная плата для специалистов, рассматривающих вариант частичной занятости в Псковской области, составляет 15 тысяч рублей.