В 500 млн рублей обойдется первый этап реконструкции улицы Свердлова и прилегающих парковых зон в Пскове

12:07, 30 мая 2017, ПАИ

Объявлен аукцион на проведение первого этапа реконструкции улицы Свердлова и прилегающих парковых зон в Пскове. Работы будут проводиться в рамках создания туркластера «Псковский». Информация размещена на сайте госзакупок.

Максимальная цена контракта составляет 501 млн 22 тысячи 926 рублей, лимит финансирования 2017 года — 235 млн 818 тысяч 250 рублей, 2018-го — 265 млн 204 тысячи 676 рублей. Средства предусмотрены в бюджете города муниципальной программой сохранения культурного наследия и развития туризма.

Завершить первый этап обновления территории планируется до 1 декабря следующего года. Помимо реконструкции улицы Свердлова (от улицы Воеводы Шуйского до улицы Гоголя), планируется выполнить работы в Музейном переулке, включая проезд к Комсомольскому переулку; в Комсомольском переулке, включая зеленую зону около дома № 4а, в Комиссаровском переулке; на улице Спегальского в границах улиц Свердлова и Гоголя, в том числе участок у дома № 10; в парковой зоне в границах улиц Свердлова — Кузнецкая — Калинина - Советская (сквер у памятника в честь 300-летия героической обороны Пскова от войск Стефана Батория и Вечного огня до проезжей части улицы Кузнецкой); в парковой зоне в границах улицы Карла Маркса и проекта реконструкции набережной реки Псковы, включая сквер Павших борцов.

В рамках контракта будут выполнены земляные и дорожные работы, переустройство кабельных линий, сетей связи, реконструкция инженерных сетей. Кроме того, подрядчик займется устройством пересечений и примыкания, тротуаров с покрытием из бетонной и гранитной брусчатки, велосипедных дорожек из асфальтобетона, площадок для автотранспорта, установкой металлических ограждений, малых архитектурных форм, контейнерных площадок, урн и скамеек, восстановлением газонов и посадкой деревьев и кустарников вдоль улиц.

Также в техническом задании значится реконструкция сети наружного освещения прилегающих территорий и парковых зон, в том числе подсветка памятников и праздничная подсветка улиц. В перечень работ входит благоустройство территории около стены Окольного города с устройством смотровых приямков.