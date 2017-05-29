0
19:35
Бывший псковский предприниматель оштрафован за невыплату пособия по уходу за ребёнком
10:52
Водитель «Chery Tiggo» пострадал в результате столкновения с автобусом № 14 в Пскове
14:52
Стала известна причина ДТП под Псковом, в котором погибли супруги-мотоциклисты
09:17
В Опочецком районе попал в ДТП автобус «Великие Луки – Псков»
13:12
Псковская область номинирована на премию National Geographic Traveler Awards 2017
09:21
В Псковской области шестеро россиян обвиняются в контрабанде стратегически важных ресурсов
08:08
Курящий житель Заплюсья получил ожоги лица
Еще новости
Происшествия

Обокравшую пенсионерку продавщицу меда ищет великолукская полиция

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки устанавливают личность гражданки, подозреваемой в краже денег у пожилой женщины. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в квартиру дома по проспекту Гагарина под предлогом продажи меда к пенсионерке зашла незнакомка. Она сумела отвлечь внимание хозяйки и, воспользовавшись моментом, украла у нее 30 тысяч рублей, а затем ушла. Обнаружив пропажу денег, потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

В настоящее время стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.  Возбуждено уголовное дело.

По имеющимся данным, подозреваемой на вид 30 лет, волосы светлые. На ней были черные брюки и кофта со стразами.

Всех, кто располагает информацией об этой гражданке, просят оказать содействие полиции и обратиться по телефонам: (811-53) 5-27-94 или 02.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Бывший псковский предприниматель оштрафован за невыплату пособия по уходу за ребёнком
29 мая 2017
Бывший псковский предприниматель оштрафован за невыплату пособия по уходу за ребёнком
Водитель «Chery Tiggo» пострадал в результате столкновения с автобусом № 14 в Пскове
27 мая 2017
Водитель «Chery Tiggo» пострадал в результате столкновения с автобусом № 14 в Пскове
Стала известна причина ДТП под Псковом, в котором погибли супруги-мотоциклисты
25 мая 2017
Стала известна причина ДТП под Псковом, в котором погибли супруги-мотоциклисты
В Опочецком районе попал в ДТП автобус «Великие Луки – Псков»
25 мая 2017
В Опочецком районе попал в ДТП автобус «Великие Луки – Псков»
Псковская область номинирована на премию National Geographic Traveler Awards 2017
23 мая 2017
Псковская область номинирована на премию National Geographic Traveler Awards 2017
В Псковской области шестеро россиян обвиняются в контрабанде стратегически важных ресурсов
22 мая 2017
В Псковской области шестеро россиян обвиняются в контрабанде стратегически важных ресурсов 5
Курящий житель Заплюсья получил ожоги лица
22 мая 2017
Курящий житель Заплюсья получил ожоги лица
Федерация автоспорта Псковской области сделала официальное заявление по поводу гибели гонщика
18 мая 2017
Федерация автоспорта Псковской области сделала официальное заявление по поводу гибели гонщика 6

Идет загрузка...