Обокравшую пенсионерку продавщицу меда ищет великолукская полиция

13:06, 30 мая 2017, ПАИ

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки устанавливают личность гражданки, подозреваемой в краже денег у пожилой женщины. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в квартиру дома по проспекту Гагарина под предлогом продажи меда к пенсионерке зашла незнакомка. Она сумела отвлечь внимание хозяйки и, воспользовавшись моментом, украла у нее 30 тысяч рублей, а затем ушла. Обнаружив пропажу денег, потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

В настоящее время стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело.

По имеющимся данным, подозреваемой на вид 30 лет, волосы светлые. На ней были черные брюки и кофта со стразами.

Всех, кто располагает информацией об этой гражданке, просят оказать содействие полиции и обратиться по телефонам: (811-53) 5-27-94 или 02.