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Петербуржец Дмитрий Одинцов выиграл пятый этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью

На Чемпионате Псковской области по автомногоборью петербуржец Дмитрий Одинцов, выступавший в двух классах – на автомобилях с полным приводом и с приводом на переднюю ось, занял первое и второе место в абсолютном зачёте. «Бронза» - у псковича Кирилла Ксенофонтова, сообщили Псковскому агентству информации в Федерации автоспорта Псковской области.

В зачётной группе 2ВД (переднеприводные автомобили) тройка победителей выглядит так: первый – Дмитрий Одинцов, второй – Антон Борисенко (Псков), третий – Юрий Васильев (Невель).

В классе 2ВД «минус» (автомобили с приводом на заднюю ось) победу одержал Кирилл Ксенофонтов. Второй результат показал Павел Захарченко (Псков), третий – Ольга Стебихова (Псков).

Среди водителей полноприводных машин (зачёт 4ВД) самым быстрым был Дмитрий Одинцов. На второй строчке итоговой таблицы оказался Максим Потехин (Красная Заря), на третьей – Вадим Волков (Санкт-Петербург).

В классе «Волга» победителем стал пскович Роман Дубровин. «Серебро» завоевал Евгений Шлифер (Пушкинские Горы), «бронзу» - Артём Качанов (Псков).

В зачёте Первенства Псковской области по автомногоборью в этот раз за призы сражались 11 автолюбителей моложе 18 лет. Все они представляли Санкт-Петербург. В итоге первое место занял Тимур Абитов, второе и третье – Вадим Волков, выступавший в классах 2ВД и 4ВД.  

В командном зачёте первую строчку заняла петербургская сборная «RS-Team», на второй – псковская команда «Драйв», на третьей - ДЮАС «АВТО ПРОФИ» из Санкт-Петербурга.

Напомним, что соревнования прошли 27 мая на картодроме «Печорский» (41-й километр шоссе Псков – Рига) в рамках фестиваля «Я уверен на дороге». В них приняли участие более 40 автолюбителей из Псковской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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