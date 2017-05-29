Ольга Милонаец о главах муниципалитетов: Как они распоряжаются своими деньгами - это просто катастрофа

11:53, 30 мая 2017, ПАИ

«Как они распоряжаются своими деньгами - это просто катастрофа», - таким образом руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец прокомментировала ситуацию в муниципалитетах с заключением контрактов на суммы до 100 тысяч рублей без необходимости проведения аукционов. Об этом с пресс-конференции 30 мая передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Они же кричат, что у них ни на что нет денег никогда, но тут же мы видим контракты на распил дров на 900 тысяч девятью контрактами с индивидуальным предпринимателями. Или как заключаются контракты на снос ветхих домов по 100 тысяч каждый, помните, у нас тут случай на Поземского? Заключают контракты со своим сыном, индивидуальным предпринимателем», - возмутилась Ольга Милонаец.

Руководитель псковского УФАС отметила, что ведомство сумеет помочь главам муниципалитетов Псковской области найти средства на то, чтобы привести дороги в порядок. По её словам, в случае проведения «нормальных аукционов» районам удастся экономить определённые суммы.

«Доходит до абсурда. Когда мы оштрафовали начальника УГХ, он на следующий день заявил, что УФАС вообще запретил контракты до 100 тысяч рублей, и он не будет их заключать. Потом глава города спрашивал, могут ли они заключить контракт на покраску поребриков на мосту к 9 Мая», - привела пример руководитель ведомства.

Ольга Милонаец уточнила, что на сегодняшний день по задолженности оплаты по государственным и муниципальным контрактам перед бизнесом Псковская область оказалась на 3 месте. «Вот поэтому и нельзя заключать контракты без лимитов. С 1 мая приняты поправки в закон о госзакупках, по которым срок оплаты не может превышать 30 дней после выполнения работ или оказания услуг, если с субъектом малого предпринимательства, то 15 дней. Мы теперь тоже будем обращать на это внимание», - подчеркнула глава псковского УФАС.