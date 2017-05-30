Псковское УФАС выйдет в суд с иском о признании передачи участков возле озера Калацкое недействительной

12:15, 30 мая 2017, ПАИ

Псковское УФАС планирует выйти в суд с иском о признании передачи участков возле озера Калацкое недействительной. Об этом сообщила руководитель ведомства Ольга Милонаец на пресс-конференции 30 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Ольга Милонаец напомнила, что два аукциона были отменены. «Передать эти участки законным путём им не удалось, судебные инстанции нас все поддержали: раз есть незаконные строения, никаких аукционов быть не может. Тут миссия УФАС закончилась, - сказала она. - Но правдами-неправдами эти земельные участки были зарегистрированы за базой «Калацкое». К нам поступило обращение, и в конце года мы возбудили дела по признакам сговора между ООО «База отдыха Калацкое», псковским управлением Росреестра и госкомитетом области по природопользованию. В апреле мы решение приняли, оно пока не обжаловано. Как только оно вступит в силу, мы будем выходить в суд о признании этой передачи земли недействительной».

Напомним, скандальная история с попыткой госкомитета продать право аренды сроком на 49 лет двух лесных участков общей площадью 3,58 га на берегу озера Калацкое, часть из которых занята самовольными постройками одноименной базы, началась ещё в 2014 году, когда государственный уполномоченный орган впервые объявил соответствующие торги. Против проведения аукциона выступили активисты движения «Свободный берег», которые вели противостояние с руководством базы отдыха «Калацкое» ещё с 2013 года, когда они обнаружили, что берег огорожен и закрыт для прохода граждан в нарушение требований Водного кодекса РФ. Тогда же общественники обнаружили, что часть построек базы находится на не принадлежащей ей территории. В декабре 2014 года УФАС аннулировал первый аукцион по продаже права аренды земельных участков возле базы. Это решение было обжаловано госкомитетом по природопользованию в областном арбитражном суде, но он поддержал антимонопольное ведомство.

Тогда была подана апелляция в 14-й арбитражный суд в Вологде. Параллельно госкомитет объявил новые торги на фактически тех же условиях, и УФАС вновь их отменило. Данное решение ведомства также было оспорено в арбитражном суде.

В обоих случаях поводом для аннулирования аукциона стал факт неисполнения решения суда, обязавшего базу отдыха «Калацкое» демонтировать самовольно возведённые постройки и привести захваченные лесные участки в исходное положение. Это предписание на момент проведения аукционов исполнено не было, поэтому комиссия УФАС пришла к выводу, что госкомитет по природопользованию при объявлении торгов нарушил часть 1 статьи 17 ФЗ «О защите конкуренции». Кроме того, специалисты ведомства усмотрели здесь признаки нарушения статьи 15 указанного закона (действия власти, ограничивающие предпринимательскую деятельность) и статьи 16 (согласованные действия органа власти и хозяйствующего субъекта, ограничивающие конкуренцию).

В мае 2016 года УФАС направило в суд материалы о рассмотрении вопроса о дисквалификации председателя госкомитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды Натальи Вдовиной за повторное проведение незаконных с точки зрения ведомства торгов. «Данная санкция в отношении должностных лиц введена с января 2016 года в КоАП РФ. Это первые материалы по такому составу, которые мы направили в суд. Да, санкция серьезная мы понимаем. Право суда - рассмотреть этот вопрос по своему усмотрению, дисквалификация может быть заменена штрафом или иными санкциями, но иного выхода остановить чиновников комитета мы не видим. Кроме этого, мы передали материалы дела правоохранительным органам», – поясняла тогда Ольга Милонаец.

В феврале 2016 года она также говорила о том, что в случае очередной попытки выставить участок на торги УФАС будет ставить вопрос о сговоре.