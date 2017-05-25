Женский хор выступит в Пскове 31 мая

14:44, 30 мая 2017, ПАИ

31 мая в 16:00 в актовом зале Псковской областной универсальной научной библиотеки состоится концерт Народного самодеятельного коллектива академического женского хора «Ещё не вечер». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

В программе концерта «Поющий Май» прозвучат произведения советских и современных композиторов, попурри на темы песен военных лет, произведения композиторов-классиков и псковских авторов.

Художественный руководитель хора - Почетный работник образования РФ Татьяна Сытник. Концертмейстер творческого коллектива - пианист, дипломант международных конкурсов, аранжировок хоровых произведений Олег Ковалев. В составе хора - 30 человек. Средний возраст участников коллектива – 69 лет, самой старшей хористке исполнилось 85.

За свою творческую деятельность коллектив не раз награждали благодарственными письмами администрации города Пскова и Управления культуры за большой вклад в культурную жизнь Псковской области.