Руководитель регионального УФАС: Открытая информация о закупках - серьёзный инструмент в руках общественности

11:57, 30 мая 2017, ПАИ

Информация о государственных и муниципальных закупках, размещенная в открытом доступе, - это «очень серьёзный инструмент в руках общественности», считает руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Псковской области Ольга Милонаец. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, сегодня, 30 мая, в ходе пресс-конференции она призвала псковичей: «Видите в документации что-то не так, что идёт вразрез - обращайтесь к нам, мы приостановим торги. Пользы будет больше!»

«Я очень часто на страницах соцетей, лент новостей, читаю: вот, Детский парк сделали, там светильники плохие, там скамейки не такие... Ну, правда, они плохие там, которые будут ломаться, которые надо ремонтировать будет. Но хотелось бы, чтобы это всё было не постфактум», - добавила она.