С доклада о жилищном строительстве начался второй день Псковской области в Совете Федерации

13:14, 30 мая 2017, ПАИ

В Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации проходят Дни Псковской области. Регион на федеральной площадке представляет псковская делегация во главе с губернатором области Андреем Турчаком и спикером областного Собрания Александром Котовым. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В состав делегации также входят председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Александр Братчиков, вице-губернаторы Сергей Перников, Александр Кузнецов, Татьяна Баринова, председатель Государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов, председатель Госкомитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев, председатель Счетной палаты области Марина Хохлова, глава Пскова Иван Цецерский, руководитель ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» Юрий Ильин.

Дни Псковской области, в трёхдневной программе которых обсуждение социально-экономических перспектив региона, межбюджетных отношений, жилищного строительства, развития социальных услуг для людей с ограниченными возможностями, начались с заседания комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам, где рассматривался вопрос «Актуальные вопросы межбюджетных отношений и их влияние на сбалансированность бюджетов субъектов РФ (на примере Псковской области)».

Второй день мероприятия открылся заседанием комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Вице-губернатор Александр Кузнецов выступил перед сенаторами с докладом «Жилищное строительство и развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса как основа улучшения качества жизни жителей Псковской области».

Заместитель губернатор рассказал о строительном комплексе Псковской области, отметив, что обеспечение граждан доступным жильём является приоритетным направлением региональной власти. Александр Кузнецов заострил внимание на проблемах, связанных с переселением из аварийного и ветхого жилого фонда, - сумма необходимая региону для расселения аварийного жилья, выявленного после 2012 года, превышает 1,5 млрд рублей.

Председатель комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Азаров отметил, что озвученные проблемы характерны для большинства субъектов РФ. «Думаю, необходимо продлить сроки работы фонда содействия реформирования ЖКХ. Об этом просят все регионы», - сказал член Совета Федерации.

Кроме того, вице-губернатор проинформировал сенаторов о региональной программе энергоэффективности, в том числе о переводе котельных на местные виды топлива. Наработки Псковской области в этом направлении заинтересовали членов Совфеда - сенатор от Мурманской области Игорь Чернышенко отметил, что необходимо обменяться опытом с псковичами. «Приезжайте, обсудим перспективы сотрудничества», - пригласил коллег Александр Кузнецов.

Основываясь на предложениях Псковской области, прозвучавших в ходе заседания Комитета, члены Совета Федерации приняли решение рекомендовать Правительству РФ разработать постоянно действующие механизмы расселения аварийного жилищного фонда, предусматривающие софинансирование из федерального бюджета.

Кроме того, приняты рекомендации о продлении действия федеральной целевой программы «Чистая вода» и выделении дополнительных средств федерального бюджета на поддержку региональных программ в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Добавим, что в рамках комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам будет рассмотрен вопрос «Актуальные вопросы межбюджетных отношений и их влияние на сбалансированность бюджетов субъектов РФ (на примере Псковской области)». Новые стандарты в развитии социальных услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья проанализируют члены комитета по социальной политике. Экономический и инвестиционный потенциал Псковской области станет темой расширенного заседания комитета по экономической политике.

На 31 мая запланирована встреча руководителей области со спикером верхней палаты российского парламента Валентиной Матвиенко. На пленарном заседании Совета Федерации в рамках «Часа субъекта» перед сенаторами с 10-минутными докладами выступят губернатор области Андрей Турчак и спикер областного Собрания Александр Котов. Первые лица региона расскажут о достижениях и проблемах субъекта.