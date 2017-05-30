Костариканские ананасы задержаны в Пыталовском районе

13:42, 30 мая 2017, ПАИ

29 мая в многостороннем автомобильном пункте пропуска Убылинка в Пыталовском районе запрещен ввоз из Нидерландов партии свежих ананасов весом более 19 тонн, выращенных в Коста-Рике. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причиной запрета стало отсутствие оригинала или заверенной копии фитосанитарного сертификата страны происхождения.

Представитель владельца груза привлечен к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции на территорию РФ). Запрещенная к ввозу партия возвращена на сопредельную территорию.