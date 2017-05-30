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Общество

Более тысячи гектаров просек расчистили специалисты «Псковэнерго» с начала года

За четыре месяца 2017 года специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» провели расчистку 1020 га просек на трассах воздушных линий электропередачи различного класса напряжения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении эксплуатации предприятия.

Также с начала года работники производственных отделений электрических сетей в общей сложности отремонтировали порядка 350 км ЛЭП с заменой и выправкой опор, перетяжкой провода и заменой изоляции и 291 ТП 10/0,4 кВ. В Восточных электрических сетях выполнен ремонт двух высоковольтных питающих центров 35 кВ – «Вышгород» и «Адорье».

В целом на техобслуживание оборудования и реализацию мероприятий ремонтной программы за 4 месяца 2017 года филиал «Псковэнерго» направил  91,4 млн рублей.

Приоритетным направлением ремонтной кампании является выполнение требований всех технических норм эксплуатации в соответствии со сроками многолетних планов-графиков.

Объем финансирования ремонтной программы филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» в 2017 году составит 225,3 млн рублей. На техобслуживание оборудования сетевого комплекса Псковской области будет направлено еще 127,4 млн рублей. 77 % всех видов ремонтных работ выполняются хозспособом силами специалистов «Псковэнерго» без привлечения подрядных организаций.

Напомним, что традиционно пик основных ремонтных работ приходится на II-III кварталы года.

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