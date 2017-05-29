Включайся! Тарифная линейка нового поколения от «МегаФона»

14:16, 30 мая 2017, ПАИ

Используя аналитику больших данных «МегаФон» создал линейку тарифных планов «Включайся!» для нового поколения пользователей мобильной связи. Линейка построена на реальных интересах цифровых пользователей: говорить, переписываться в мессенджерах, слушать музыку, общаться в социальных сетях, смотреть видео. Названия тарифов соответствуют наполнению по интересам, а неограниченное пользование привычными приложениями не требует расчетов потребляемого трафика.

Более 60% новых подключений «МегаФона» приходится на цифровых абонентов. Более 25% владельцев смартфонов выходят в интернет при помощи сети 4G.

Кто такие цифровые абоненты? Это клиенты, которые активно используют мобильный интернет для общения в социальных сетях, мессенджерах, просмотра видео и приложений, прослушивания музыки и совершения мобильных платежей. Сегодня такие клиенты – это треть нашей абонентской базы, а уже в ближайшем будущем их будет большинство.

До сегодняшнего дня абоненты могли выбирать среди предложений операторов только тарифы с пропорциональным увеличением всех услуг внутри пакета: чем выше абонентская плата, тем больше объем включенных минут, SMS и интернет-трафика. При этом пакет услуг не используется абонентом полностью.

«МегаФон» решил поменять правила: изменить отношение абонентов к сотовой связи и предложить новую тарифную линейку «Включайся!» для тех, кто больше не хочет подстраиваться под обстоятельства.

Линейка тарифных планов «Включайся!» не имеет аналогов. Она построена исходя из реальных интересов цифровых пользователей: говорить, переписываться в мессенджерах, слушать музыку, общаться в социальных сетях, смотреть видео. Теперь каждый абонент «МегаФона» может «включиться» в мир безграничных цифровых возможностей. Включённый в тариф набор приложений с безлимитным доступом соответствует интересам клиента. Поэтому тариф «Включайся!» не содержит, как прежде, избыточных услуг.

Для удобного выбора нужного тарифа мы сделали названия, которые соответствуют наполнению по интересам.

Тарифные планы новой линейки «Включайся!»:

Общайся

Тарифный план «Включайся! Общайся» предназначен для людей, которые любят оставаться на связи и изучать сетевое пространство. Теперь абоненты могут общаться со своими близкими и наслаждаться интернет-сервисами: мессенджерами, социальными сетями и безлимитным доступом к МегаФон.TV.

Наполнение тарифного плана «Общайся»:

Цена: для абонентов Псковской области 550 рублей.

Слушай

«Включайся! Слушай» – тарифный план, который отлично подойдет для тех, кто любит жить под музыку! Приобретая тарифный план, абонент получает доступ к лучшим музыкальным сервисам: Яндекс Музыка, Музыка Vk, BOOM, Zvooq.

Наполнение тарифного плана «Слушай»:

Цена: для абонентов Псковской области 400 рублей.

Говори

Каждый, кто любит звонить своим близким как можно чаще и поддерживать общение на расстоянии, по-настоящему оценит тарифный план «Включайся! Говори». Большой пакет минут и безлимитное общение в мессенджерах – то, что нужно для продолжительной беседы с близкими.

Наполнение тарифного плана «Говори»:

Цена: для абонентов Псковской области 450 рублей.

Смотри

Наполнение тарифного плана «Включайся! Смотри» полностью удовлетворит интересы абонентов, которые любят провести время за просмотром любимых фильмов и видеороликов. Безлимитный доступ к МегаФонTV, пользование расширенным пакетом социальных сетей и видео приложений, таких как YouTube, Rutube и Vimeo.

Наполнение тарифного плана «Смотри»:

Цена: для абонентов Псковской области 750 рублей.

Пиши

Абоненты, предпочитающие общение в мессенджерах и через SMS, по достоинству оценят тарифный план «Включайся! Пиши». 400 SMS и безлимитное пользование мессенджерами позволит абонентом не ограничивать себя в текстовом общении и быть всегда на связи с близкими.

Наполнение тарифного плана «Пиши»:

Цена: для абонентов Псковской области 350 рублей.

Премиум:

Тарифный план «Включайся! Премиум» - это 3000 минут, 20 ГБ интернета, безлимитное пользование МегаФонTV, доступ к музыкальным и видео приложениям, а также пользование социальными сетями и мессенджерами. Идеально для тех, кто не ограничивает себя в общении и интернет пространстве.

Наполнение тарифного плана «Премиум»

Цена: для абонентов Псковской области 2000 рублей.

Открывай

Специальный тариф для тех, кто только открывает для себя мир цифровых возможностей. «Включайся! Открывай» включает не только 300 SMS и 300 минут для общения, но и пакет мобильного интернета. Данный тарифный план представлен в тех регионах РФ, где значительно выше количество абонентов не пользующихся мобильной передачей данных.

Цена: для абонентов Псковской области 300 рублей.

Линейка нового поколения «Включайся!» позволяет не только приобрести наиболее подходящий тарифный план, но и самому расширить базовые возможности тарифа. Теперь абонент может сам добавлять опции в зависимости от необходимости: SMS, ГБ, минуты и пр.

«Включайся!» вместе с «МегаФоном».

Подробнее об акции можно узнать в салонах или на сайте оператора.