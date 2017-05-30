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Дмитрий Азаров предложил сенаторам обратиться в Правительство с просьбой добавить Пскову денег на расселение ветхого жилья

В рамках Дней Псковской области, которые с 29 по 31 мая проходят в Совете Федерации, глава Пскова Иван Цецерский обратился к сенаторам с просьбой о выделении дополнительных средств из федерального бюджета на расселение аварийных домов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

На заседании Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, где рассматривался вопрос о выполнении регионом федеральной программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилого фонда, Иван Цецерский обратил внимание, что госпрограмма переселения завершается уже в 2017 году и возобновится только с 1 января 2019 года.

Как отметил глава города, в связи с проведением в Пскове Ганзейских дней в 2019 году в городе ведётся активная работа по расселению ветхих домов, но без дополнительной поддержки федерального центра, по его словам, завершить работу к намеченному сроку не удастся.  

«2017 год мы завершаем очень успешно – 26 домов расселяем, но в городе Пскове таких домов 69, - сказал глава Пскова. – Если новая федеральная программа по расселению начнёт действовать с 1 января 2019 года, то 18-й год мы стоим на месте».

Председатель Комитета Совфеда Дмитрий Азаров согласился, что в связи с проведением Ганзейских Дней Псков находится в особом положении, и предложил коллегам обратиться в Правительство с просьбой о выделении дополнительного финансирования городу, принимающему в 2019 году до полумиллиона гостей из разных стран мира.

Напомним, что 4 мая этого года на заседании Госсовета президент России Владимир Путин поручил Правительству совместно с регионами выработать новые механизмы расселения аварийного жилого фонда и запустить их с 1 января 2019 года.

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