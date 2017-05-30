Дожди ожидаются в Псковской области в последний день мая

18:05, 30 мая 2017, ПАИ

31 мая на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть западного направления со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +7 до +12 градусов, днем - от +16 до +21.

Атмосферное давление будет ниже нормы.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.