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Общество

Ушла из жизни депутат Псковского облсобрания пятого созыва Мария Мышинская

Ушла из жизни депутат Псковского областного Собрания пятого созыва Мария Мышинская. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Депутаты Псковского областного Собрания выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи с безвременной кончиной Марии Мышинской, - отметили в пресс-службе. - Мария Александровна скоропостижно скончалась на 34-м году, прожив совсем короткую жизнь, но оставив светлую память о себе. Мария Мышинская была добрым, неравнодушным и отзывчивым человеком».

«Скоропостижная смерть Марии Мышинской - большое горе для родных, близких, коллег. Скорбим вместе с вами! Добрая память о Марии Мышинской будет жить в наших сердцах!» - заключили в пресс-службе парламента.  

Добавим, что Мария Мышинская была избрана депутатом Псковского областного Собрания депутатов пятого созыва по единому избирательному округу от Псковского областного отделения КПРФ 4 декабря 2011 года. Она входила в состав комитета по АПК и природопользованию.

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