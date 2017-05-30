104 случая кишечных инфекций выявлены в Псковской области за неделю

17:45, 30 мая 2017, ПАИ

За прошедшую неделю в Псковской области зарегистрированы 104 случая острых кишечных инфекций, из них 48 – в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону, заболеваемость ОКИ в городах и районах области не превысила максимальных прогнозируемых уровней.

Количество заболевших ОРВИ в регионе составило 1 тыс. 965 человек, среди заболевших 875 – жители Пскова.

По поводу укусов клещей в лечебные организации области обратились 266 человек, в том числе 64 ребенка. В лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области исследовали 95 клещей, снятых с людей, в одном из них обнаружен возбудитель клещевого вирусного энцефалита, в 10-ти - иксодового клещевого боррелиоза, в 3-х - моноцитарный эрлихиоз человека.

С целью обеспечения государственного санитарно-эпидемиологического надзора специалисты Роспотребнадзора выполнили 84 лабораторных (микробиологических) исследования воды (3 пробы не соответствуют требованиям), проверили 480 смывов (6 не соответствуют требованиям) и 54 пищевых продукта. Сотрудники Управления составили 20 протоколов об административных правонарушениях, выдали 8 предписаний об устранении нарушений и 4 представления.