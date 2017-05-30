Псковская молодежь примет участие в «Ладоге 2017»

14:24, 30 мая 2017, ПАИ

Молодежная делегация Псковской области примет участие в крупнейшем образовательном форуме Северо-Западного федерального округа «Ладога 2017». Мероприятие состоится в Ленинградской области с 24 июня по 1 июля, сообщили Псковскому агентству информации в администрации Псковской области со ссылкой на начальника регионального Управления образования Александра Седунова.

В этом году организаторы ожидают более 1 тысячи участников в возрасте от 18 лет из разных субъектов РФ, в том числе соотечественников из-за рубежа. «Наш регион принимает участие в форуме на протяжении нескольких лет. В этом году на встречу молодежи отправятся 22 человека. Это члены студенческого самоуправления региональных вузов, молодежных центров и молодежных организаций из Пскова, Великих Лук и районов области. Ежегодно состав участников делегации обновляется», — отметил Александр Седунов.

Работа форума будет проходить на нескольких образовательных площадках. В федеральной секции «Молодежное самоуправление» примут участие молодые политические и гражданские лидеры со всех регионов России. Окружная площадка «Добровольчества» соберет неравнодушных молодых людей Северо-Запада. Для молодых специалистов в сфере развития сельских территорий и агропромышленного комплекса будет работать региональная площадка «Сельская молодежь».

Как отметили организаторы, впервые будет сформирован корпус волонтеров, в рамках которого молодые люди смогут проявить свои деловые и организаторские способности. Для участников форума также запланировано проведение окружного этапа Всероссийского конкурса молодежных проектов, по итогам которого победители получат грантовую поддержку Федерального агентства по делам молодежи.

В рамках форума пройдет день регионов, в котором по традиции принимают участие губернаторы всех субъектов Северо-Западного федерального округа. На протяжении ряда лет молодежный форум «Ладога» посещает губернатор Псковской области Андрей Турчак.

Добавим, что в «Ладоге 2016» регион представляли 24 юных псковича из разных муниципальных образований.