Дополнительные автобусы будут ходить на кладбища Великих Лук 3 и 4 июня

17:39, 30 мая 2017, ПАИ

3 и 4 июня с 8:00 до 15:00 в Великих Луках будет организовано дополнительное движение автобусов к местам захоронений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Автобусы будут ходить по мере их наполнения от площади Ленина до кладбищ «Воробецкое» и «Зелёная зона».

Работа маршрута № 6 «Райбольница – Демидово» будет осуществляться до 13:00 с интервалом 30 минут, далее - по расписанию выходного дня, № 106 «Райбольница- Карцево» - по расписанию выходного дня.

До кладбища «Иванцево» проследуют автобусы № 3, до кладбища «Божно» - № 11.