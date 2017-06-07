Эстетика запрета

14:14, 07 июня 2017, ПАИ

Российская страсть к огораживанию всего и вся известна давно. Не заметить болезненную любовь к заборам и оградам невозможно. Это особенно показательно в дачных посёлках и на кладбищах, где ограды зачастую выше, чем памятники и кресты. В России не так давно появилась частная собственность и возможность к устроению личного пространства, поэтому навязчивая идея отгородиться от соседа и мира объяснима.

В городе ограды выполняют функцию не сокрытия, но деликатного запрета или защиты граждан от желания вытаптывать траву, переходить, где вздумается, улицу, бросаться с моста в реку. Понятно, что помимо основного назначения ограды должны радовать глаз и, в идеале, быть максимально незаметными, то есть органично вписываться в окружающую городскую среду. С оградной мимикрией и дизайном в Пскове как раз есть некоторые проблемы.

Ограды на улицах города выглядят просто, даже бедно, и неопрятно. Пыль, ржавчина и время их не пощадили. Не щадят жителей Пскова и городские власти, которые в приступе заботы о безопасности пешеходов устанавливают вдоль дорог мышиного цвета металлические конструкции, не обезображенные дизайнерской мыслью. Неуемная страсть к огораживанию подогревает конспирологические версии о наличии у кого-то из власть имущих собственной «заборной фабрики».



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин

























А так у нас обозначены границы сквера на пересечении улиц Байкова и Печорской, хотя такой зелёный монстр делает из него, скорее, неприятный загон.

Но мы зачастую не замечаем окружающего безобразия, привыкли. Привыкли к покосившимся оградам, потрёпанным скамейкам, ржавым люкам, неухоженным салонам автобусов, к неоформленным должным образом остановкам. Ко всему тому, что делает из 200-тысячного города колхоз. Можно, конечно, возразить, что было-то ещё хуже, но, думаю, пора перестать ориентироваться на то, как было, и начать сравнивать с тем, как должно быть.

В родном мне Вильнюсе, например, простенькие ограждения на проезжей части украсили цветочными вазонами. И красиво, и менять ничего не надо. В Бернардинском саду города растения от любопытных оберегает невысокое (это важно) округлое ограждение. В Старом городе Риги стоят тумбы, украшенные головами львов. Изображение львиной головы появилось на гербе города с 1330 года, оно символизирует храбрость рижан. Увидите льва - вы в Риге. В Пскове туристы с удовольствием увидели бы на уличных тумбах барса. Они такое любят. В Таллине, помимо аккуратных столбиков и изящных заборов, пешеходов от автомобилистов оберегают упитанные каменные птицы. В Тарту пошли дальше и помимо птиц изобразили тумбы-ограждения в виде бочек и туфель, по виду напоминающих нидерландские кломпы.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









В Пскове отдельные экземпляры оград задержались на улицах ещё с советских времён. Изяществом форм они не отличаются, но функцию свою «держать и не пущать», конечно, выполняют.

Однако именно среди советских оград есть замечательные исключения. Одна из таких располагается напротив недействующего кинотеатра «Октябрь» и рядом с магазином «Стекляшка» на улице Советской, другая украшает Советский (Троицкий) мост. Но, к сожалению, сначала внешний вид самого красивого псковского моста пострадал от автомобилистов, а затем при ремонте. В прошлом году городские власти заменили кованые решётки на дешёвого вида выгнутые металлические палки, едва напоминающие оригинал. Обратной замены не предвидится, а жаль. Кстати, это, пожалуй, единственные в городе ограды, исполненные в правильном чёрном цвете.



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин





















Больше никаких изысков по части ограждений в Пскове не наблюдается, всё остальное имеет печальный, изношенный вид. Конечно, весной металлические конструкции регулярно подкрашивают и обновляют, но то ли среда у нас агрессивная, то ли краска не та – не проходит и нескольких месяцев, как всё снова оказывается изъедено ржавчиной. Пока держутся ограды в реновированных частях города, но и они, за исключением ограждения смотровой площадки в устье Псковы и массивного деревянного забора у Гельдтовой бани, не отличаются красотой и изобретальностью. Кстати, забор этот никак не обыгран, а там очень просятся шатры летнего кафе.



Фото: Максим Пушкин и Александр Сидоренко



Фото: Максим Пушкин и Александр Сидоренко



Фото: Максим Пушкин и Александр Сидоренко



Фото: Максим Пушкин и Александр Сидоренко



Фото: Максим Пушкин и Александр Сидоренко



Фото: Максим Пушкин и Александр Сидоренко



Фото: Максим Пушкин и Александр Сидоренко













Помимо запрещающе-предостерегающих оград есть такого же назначения городские столбики, и в Пскове они выглядят вот так.



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин









Даже на реконструированной несколько лет назад улице Ленина эти ограждения уже покрылись ржавчиной. На общем фоне выделяются столбики с цепями, установленные на улице Карла Маркса. Немного подкрасить, и будет совсем хорошо. На мой взгляд, замечательная альтернатива чрезмерным заборам - достойно и лаконично.

Но опять: ни герба, ни покровительницы Пскова святой княгини Ольги, ни профилей Довмонта с Александром Невским, вписанных в металлические изгибы - ничего этого на городских оградах вы не найдёте. Там, где это уместно, уличные столбики можно раскрасить яркими красками, как это, например, сделано в Париже или в маленьком английском городке Уинчестер. Дети будут счастливы увидеть посреди города свинку Пеппу или отряд миньонов.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





Взглянем на улицы Пскова конца XIX - начала XX века. Изысков по части защитного огораживания тогда было меньше, зато изящества, системности и долгосрочного планирования больше. На всех центральных, и не очень центральных, улицах города размещались каменные цилиндры, призванные оберегать горожан от колёсных экипажей. Сады, парки, скверы и учебные заведения от прочего пространства отделяли каменные столбы с аккуратными решётками. Псков, конечно, не сразу строился, проблемы были, но их решали.

По указанию губернатора Валериана Николаевича Муравьёва на Сергиевской улице (ныне Октябрьский проспект) перед церковью святой Анастасии в 1859 году устроили сквер с декоративными деревьями и кустами. Его стали называть Анастасиевским. На жалкий вид сквера обратил внимание псковский отдел Российского общества садоводства, согласившийся привести его в порядок, если он будет огорожен. 6 февраля 1890 года городская дума решила передать сквер в ведение общества и выделила ему 400 рублей. На ограду с металлическими решётками, дорожки, цветники, новые посадки и перенос фонтана из Кремля ушло вдвое больше. Довольные горожане возместили перерасход общества по добровольной подписке. Открытие обновлённого сквера состоялось 10 июня того же года.

У забора в Кремле тоже есть своя небольшая история и необходимость. Территория Довмонтова города принадлежала Архиерейскому домоуправлению, которое сдавало участки купцам под склады. Для благообразия арендаторы поставили по левой стороне дороги высокий дощатый забор.

Кутузовский сад псковичи развели на болотистом месте и открыли 1 мая 1847 года. Каменную ограду с железной решёткой вокруг сада архитектор Фёдор Нестурх поставил в 1897 году. На снимке она справа, а слева - ограда кадетского корпуса на Губернаторской улице (ныне Некрасова).

В центре Торговой площади (территория современной площади Ленина), перед оградой сквера Присутственных мест, стоял памятник императору Александру II. Обратите внимание на аккуратное ограждение монумента. Средства на сооружение монумента псковское купечество стало собирать с марта 1881 года, сразу после убийства царя-освободителя. Освящение и открытие памятника состоялось в 1886 году в присутствии великого князя Владимира Александровича - сына убитого и брата здравствовавшего тогда императора. В январе 1919 года по распоряжению губернского совнархоза фигуру императора убрали с городской площади.

Вот ещё несколько примеров заборов и оград более чем вековой давности. Пожалуй, есть чему поучиться у благоустроителей губернского Пскова.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





















Возможно, со временем городские власти отойдут от традиций отечественной культуры с грубыми и заметными оградами-запретами, перестанут действовать по логике «они же по-другому не понимают» и примут тот факт, что ограды могут ещё и украшать улицы. Ведь любое регулирование можно сделать незаметным или приятным взору.