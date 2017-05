Концерт в честь Эллы Фицджеральд пройдёт в псковском колледже искусств 31 мая

22:45, 30 мая 2017, ПАИ

Концерт, посвящённый американской джазовой певице Эллы Фицджеральд, состоится в Псковском областном колледже искусств им. Н. А. Римского-Корсакова 31 мая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учебного заведения.

В концертной программе прозвучат джазовые темы: «A-Tisket, A‑Tasket» «I can’t give you anything», «Oh, lady be good!», «Autumn leaves», «Hallo, Dolly», «Cry me a river», «I’ve got rythm», «Dream a little dream of me», «So danco samba», «Check to check», «One note samba», «Caravan», «Basin street blues», «All of me».

Их исполнят студенты 1 и 3 курсов специализации «Эстрадное пение»: Маркелова Кристина, Петрова Анна, Партс Екатерина, Манукян Юрий, Михайлова Ирина, Федорова Анастасия, Иванова Дарья, Паринкина Василиса, Соколова Галина, Андреева Катерина, Григорьева Ольга, Семенова Ангелина, Кислов Александр.

Ведущий концерта - джазмен, преподаватель колледжа искусств Аркадий Галковский.

Начало концерта в 15:00. Адрес концертного зала музыкального отделения колледжа: улица Воеводы Шуйского, 2. Вход на концерт свободный.

Весной вокалистке, исполнилось бы 100 лет. Эллу Фицджеральд называют «Первой леди джаза». Диапазон её голоса – три октавы. Она мастерски владела техникой голосовой импровизации и осталась в этом непревзойденной. 13-кратный лауреат премии «Грэмми», лауреат Национальной медали искусств, Президентской медали Свободы, кавалер Ордена Искусств и литературы и многих других почётных наград. За свою 50-летнюю карьеру Элла Фицджеральд выпустила около 90 альбомов и сборников - как сольных, так и созданных в сотрудничестве с другими известными джазовыми музыкантами, в том числе Дюком Эллингтоном, Луи Армстронгом, Куинси Джонсом, Каунтом Бэйси, Джо Пассом, Оскаром Питерсоном.