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Общество

Проверки водителей пройдут 2 июня в Палкино и Острове

2 июня сотрудники специализированной роты ДПС проведут в Палкино и Острове массовые проверки водителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

С 22:00 до 23:00 инспекторы ДПС будут дежурить на территории Палкино, с 1:30 до 2:30 – на территории Острова.

В ходе проверок будут выявлять водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, и автомобили, передние стекла которых не соответствуют требованиям ГОСТа.

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