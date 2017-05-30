Проверки водителей пройдут 2 июня в Палкино и Острове

15:20, 30 мая 2017, ПАИ

2 июня сотрудники специализированной роты ДПС проведут в Палкино и Острове массовые проверки водителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

С 22:00 до 23:00 инспекторы ДПС будут дежурить на территории Палкино, с 1:30 до 2:30 – на территории Острова.

В ходе проверок будут выявлять водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, и автомобили, передние стекла которых не соответствуют требованиям ГОСТа.