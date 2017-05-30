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Экономика

Транзит яблок из Польши в Казахстан запретили псковские специалисты

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Убылинка (Пыталовский район) запрещен транзит из Польши в Казахстан более 19 тонн свежих яблок, выращенных в Польше. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причиной запрета послужило несоответствие информации о наименовании и стране происхождения товара, указанной на маркировке части груза. Решение принято согласно требованию страны-импортера.

Запрещенная к ввозу партия возвращена на сопредельную территорию.

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