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Общество

Более 3 тысяч детей изъяты из российских семей за год

В 2016 году в России из семей были изъяты более 3,2 тыс. детей, заявила член Совета Федерации Елена Мизулина. Об этом пишет ТАСС.
«Если ограничиться только отобранием детей, то получится 3288 детей в прошлом году, 3444 ребенка в 2015 году», - сказала Елена Мизулина.

По ее словам, как показывает практика, 23-24% детей органы опеки возвращают обратно в семью, и это может говорить о том, что при изъятии детей из семей поторопились.

При этом сенатор отметила, что ежегодно в России изымается из семей более 300 тыс. детей, большинство из них - временно. «87% из этих 300 тыс. 440 (детей) изымаются в рамках профилактики для оказания социальной реабилитации несовершеннолетнего, оказания помощи, (эти меры) носят временный характер», - сказала она. Примерно 50% детей изымаются из семей с одним родителем, 25% - из многодетных.

Также Елена Мизулина уточнила, что в некоторых регионах отобранные дети содержатся в специальных учреждениях три месяца, где-то - до года. «Часть детей оседает в специальных учреждениях, они признаются оставшимися без попечения родителей», - добавила она.

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