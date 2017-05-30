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Общество

Андрей Турчак выразил соболезнования родным скоропостижного скончавшегося экс-депутата Марии Мышинской

Губернатор Псковской области Андрей Турчак выразил соболезнования родным и близким депутата регионального парламента пятого созыва Марии Мышинской в связи с ее безвременной кончиной. Она скоропостижно скончалась на 34-ом году жизни. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации области.

«Мария Александровна останется в нашей памяти человеком с гражданской позицией, активно отстаивающим интересы своих избирателей», — говорится в соболезновании главы региона.

Мария Мышинская родилась 9 декабря 1983 года в Пскове. Работала старшим приемщиком заказов в филиале ЗАО «Военно-мемориальная компания». 4 декабря 2011 года была избрана депутатом Псковского областного Собрания депутатов пятого созыва по единому избирательному округу от Псковского областного отделения КПРФ. Входила в состав комитета по АПК и природопользованию.

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