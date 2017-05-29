245 юных спортсменов награждены в Пскове

15:47, 30 мая 2017, ПАИ

В Городском культурном центре Пскова состоялась торжественная церемония награждения участников «Ассамблеи звезд» в сфере спорта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На мероприятии поздравляли учащихся - победителей городских, областных, российских и международных соревнований, а также преподавателей учреждений дополнительного образования в сфере спорта. Всего были награждены 245 спортсменов и 53 тренера.

В «Ассамблее звезд» в этом году принимали участие восемь муниципальных спортивных школ и юношеские коллективы футбольного клуба «747». По словам организаторов, перечень высоких спортивных достижений учащихся вызывает восхищение.

От имени главы Пскова ребят поприветствовал председатель городского комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Александр Гаврилов. «Пусть ваш путь освещает счастливая звезда. Желаю вам новых спортивных побед, наград, заслуг и почётных мест», - отметил он.

В ходе церемонии воспитанники детско-юношеских спортивных школ города «Бригантина», «Циркачонок», «Гармония» показали творческие номера.