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Спорт

245 юных спортсменов награждены в Пскове

В Городском культурном центре Пскова состоялась торжественная церемония награждения участников «Ассамблеи звезд» в сфере спорта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Фото pskovgorod.ru

На мероприятии поздравляли учащихся - победителей городских, областных, российских и международных соревнований, а также преподавателей учреждений дополнительного образования в сфере спорта. Всего были награждены 245 спортсменов и 53 тренера.

В «Ассамблее звезд» в этом году принимали участие восемь муниципальных спортивных школ и юношеские коллективы футбольного клуба «747». По словам организаторов, перечень высоких спортивных достижений учащихся вызывает восхищение.

От имени главы Пскова ребят поприветствовал председатель городского комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Александр Гаврилов. «Пусть ваш путь освещает счастливая звезда. Желаю вам новых спортивных побед, наград, заслуг и почётных мест», - отметил он.

В ходе церемонии воспитанники детско-юношеских спортивных школ города «Бригантина», «Циркачонок», «Гармония» показали творческие номера.

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