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Общество

В Пскове начался покос травы

В Пскове начался первый в этом году покос травы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на Управление городского хозяйства.

Фото pskovgorod.ru

В рамках муниципальных контрактов подрядные организации косят на муниципальных территориях: в парке Породненных городов и Детском парке, площади Ленина, улице Гоголя, у стелы «Город воинской славы» и в других местах. Общая площадь территорий, входящих в муниципальные контракты, составляет более 60 гектаров.

Помимо парков и скверов, зеленых зон вдоль улиц и проспектов города, относящихся к территориям муниципалитета, покосы травы будут проводиться на воинских захоронениях и братских кладбищах. По нормативу скосу подлежит травяной покров высотой более 10 см.

Городские власти напоминают, что, согласно Правилам благоустройства, озеленения и санитарного содержания Пскова, владельцы частных территорий, управляющие компании, торговые павильоны, предприятия и организации всех форм собственности должны осуществлять покос травы, высота которой превышает 10 см. За нарушение правил предусмотрено административное наказание.

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