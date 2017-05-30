В Пскове начался покос травы

17:06, 30 мая 2017, ПАИ

В Пскове начался первый в этом году покос травы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на Управление городского хозяйства.

В рамках муниципальных контрактов подрядные организации косят на муниципальных территориях: в парке Породненных городов и Детском парке, площади Ленина, улице Гоголя, у стелы «Город воинской славы» и в других местах. Общая площадь территорий, входящих в муниципальные контракты, составляет более 60 гектаров.

Помимо парков и скверов, зеленых зон вдоль улиц и проспектов города, относящихся к территориям муниципалитета, покосы травы будут проводиться на воинских захоронениях и братских кладбищах. По нормативу скосу подлежит травяной покров высотой более 10 см.

Городские власти напоминают, что, согласно Правилам благоустройства, озеленения и санитарного содержания Пскова, владельцы частных территорий, управляющие компании, торговые павильоны, предприятия и организации всех форм собственности должны осуществлять покос травы, высота которой превышает 10 см. За нарушение правил предусмотрено административное наказание.