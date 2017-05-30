Инвестиционный потенциал Псковской области представил Сергей Перников в Совете Федерации

15:31, 30 мая 2017, ПАИ

Заместитель губернатора Псковской области Сергей Перников представил членам Комитета Совета Федерации по экономической политике инвестиционный потенциал региона. Расширенное заседание ведомства состоялось 30 мая в рамках Дней Псковской области в верхней палате российского парламента.

Одним из главных факторов развития региона Сергей Перников назвал его выгодное территориальное расположение. «Псковская область — единственный субъект Северо-Западного федерального округа, который граничит одновременно с тремя иностранными государствами: Эстонией, Латвией, Республикой Беларусь. Кроме того, регион находится вблизи Москвы и Санкт-Петербурга», — рассказал вице-губернатор.

По плотности дорожной сети Псковская область занимает третье место в СЗФО. Транзитом по псковским дорогам проходит 5% российского импорта и 10% российского экспорта, добавил Сергей Перников. По его словам, в связи с этим региону необходима поддержка в развитии транспортно-дорожной инфраструктуры.

Говоря о структуре валового регионального продукта, вице-губернатор выделил четыре лидирующие сферы: оптовая и розничная торговля (19%), обрабатывающие производства (15%), транспорт и связь (13%) и сельское хозяйство (10%).

Сергей Перников заметил, что индекс роста промышленного производства Псковской области по итогам 2016 года составил 139% и превысил среднероссийский уровень на 23%. Также положительную динамику роста сохраняет и сельское хозяйство. До 202 тыс. тонн в год увеличилось производство молока в регионе, что обеспечило заинтересованность иностранных производителей в псковском сырье.

Что касается инвестиционного климата в регионе, то он сообщил, что в прошлом году объем инвестиций в основной капитал составил 27,2 млрд рублей, в этом году предполагается привлечь 27,5 млрд рублей.

Особое внимание члены комитета уделили развитию особой экономической зоны «Моглино» в Псковском районе. В частности, вопросы касались количества резидентов и перспективы дальнейшего развития ОЭЗ. Замгубернатора отметил, что на сегодняшний день в ОЭЗ «Моглино» зарегистрировано шесть резидентов, из них два уже завершают строительство заводов.

В заключение Сергей Перников сообщил, что в прошлом году благодаря государственной поддержке малого и среднего бизнеса в регионе удалось сохранить порядка 3 тыс. рабочих мест и создать 200 новых.