В Совете Федерации поблагодарили руководство Псковской области за сохранение потребкооперации

15:41, 30 мая 2017, ПАИ

На расширенном заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике, где в рамках Дней Псковской области, обсуждался вопрос об экономическом и инвестиционном потенциале региона, были даны оценки деятельности потребительской кооперации Псковской области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания, в ходе обсуждения доклада вице-губернатора региона Сергея Перникова сенатор от Краснодарского края Владимир Харламов обратил внимание, что Псковской области, в отличие от южных регионов России, удалось сохранить потребительскую кооперацию. Он отметил особый вклад в эффективную деятельность организации председателя Совета Псковского облпотребсоюза, вице-спикера областного Собрания Валентина Каленского.

«Сетевые магазины социальную миссию выполнять не будут. Мы возвращаемся к тому, чтобы на селе была потребительская кооперация, и другим регионам в этом смысле нужно равняться на Псковскую область, - сказал член Совета Федерации. - Я благодарю руководство Псковской области за то, что они сохранили эту значимую народную организацию».

«Мы на сто процентов разделяем вашу точку зрения и поддерживаем потребкооперацию», - поблагодарил сенатора за высокую оценку региона вице-губернатор.

Сергей Перников подчеркнул, что областная потребительская кооперация несёт огромную социальную нагрузку по доставке продуктов и непродовольственных товаров в отдалённые деревни: «Из восьми с половиной тысяч населенных пунктов области в семи тысячах проживает от трёх до десяти человек. Сетевые магазины туда не пойдут, поэтому там наша потребкооперация». Кроме того, вице-губернатор подчеркнул, что в последнее время предприятия потребкооперации «ушли активно в переработку».

«Через региональную программу область активно поддерживает предприятия потребкооперации, которые работают в районах области и создают там фактически градообразующее предприятие для развития муниципалитета», - отметил Сергей Перников.