Розыгрыш шашлыка от Псковского мясокомбината заканчивается 31 мая

16:22, 30 мая 2017, ПАИ

31 мая заканчивается розыгрыш шашлыка от Псковского мясокомбината. Об этом Псковскому агентству информации сообщили на предприятии.

«Еще не поздно сделать репост!!! 3 кг шашлыка за репост - почему бы и не вам?» - предложили псковичам.

Занявшему первое место будет вручен сертификат на 3 кг любого шашлыка Псковского мясокомбината. За второе место предусмотрен сертификат на 2 кг колбасок для жарки на выбор: «Имеретинские», «Пикантные», «Домашние», «Деревенские», «Элитные», за третье — сертификат на 1 кг сосисок для гриля на выбор. Срок действия сертификатов - до 30 июня 2017 года.

Условия участия в розыгрыше:

- быть участником группы https://vk.com/pokypaipsk

- сделать репост записи на свою страницу

- не удалять запись до окончания розыгрыша.

Победители будут определены 31 мая в 9:30.