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Культура

Выставка корейского искусства откроется в псковской галерее «Цех» 8 июня

С 8 по 16 июня в псковской галерее «Цех» будет проходить выставка «Корея сегодня: книги, фото, прикладное искусство». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото пресс-службы Театрально-концертной дирекции Псковской области

Выставка организована по инициативе Корейского Управления по делам внешних выставок и Посольства Республики Корея при участии муниципального предприятия города Пскова «Северо-Западный Центр социологии и маркетинга».

На выставке будут экспонироваться фотографии, изделия прикладного искусства, книги.

Фото пресс-службы Театрально-концертной дирекции Псковской области

Среди изделий прикладного искусства посетители смогут увидеть работы, выполненные в технике вышивки шелком. «Вышивка шелком настоящее достояние корейского искусства. Ее секреты передаются из поколения в поколение на протяжении тысячелетий. На изготовление одной работы уходит от двух месяцев до полугода, - отметили организаторы выставки. - Вышитые шелком картины выполнены в тонкой, изящной манере. Природные пейзажи, бытовые сцены, изображения животных, птиц и цветов излюбленные темы творчества корейских вышивальщиц. Впечатляют грандиозные полотна с изображениями тигров. Многие работы удостоены национальных и международных премий и медалей».

На выставке также будет представлен такой вид традиционного корейского искусства, как «манненхва» (мозаика из раковин). В дословном переводе «манненхва» - это «вечная картина», поскольку глянец и цвет раковин, которые являются главным материалом изображения, сохраняются на долгое время. Работать в этой технике корейские мастера научились более 100 лет назад.

В экспозиции будут представлены и другие направления творчества, которые уже много лет развиваются в современной Северной Корее. Это сувенирная продукция, в которой доминируют фольклорные образы и типы национальной одежды.

«Почти все куклы были раскуплены после открытия выставки в одном из городов России. Большой интерес вызвали фигурки из цельных крошечных морских улиток, обитающих в прибрежных водах КНДР. Каждая улитка подобрана по натуральному цвету и подвергнута термической обработке», - сообщили авторы работ.

Вход на выставку свободный.

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