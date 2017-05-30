17 июня состоится ралли «Струги Красные – 2017»

17:43, 30 мая 2017, ПАИ

17 июня состоится ралли «Струги Красные – 2017», которое будет носить статус второго этапа Кубка Псковской области по ралли. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональной Федерации автоспорта.

29 мая начался приём заявок от желающих принять участие в соревновании. Ведётся он по телефону (8112) 75-33-70 и e-mail: faspo@inbox.ru. Заявки будут приниматься до 12:00 13 июня. В этот же день предполагается публикация списка экипажей со стартовыми номерами.

17 июня с 8:00 в штабе ралли, который расположится в посёлке Струги Красные в Центральной районной библиотеке (улица Победы, 2) начнётся регистрация участников. В 9:00 экипажи отправятся на ознакомление с трассой.

В 14:00 в посёлке Струги Красные будет дан старт гонки. Экипажи проедут порядка 140 километров, 50 из которых – это скоростные участки. Финиш первого автомобиля намечен на 18:30, на 20:00 назначена церемония награждения победителей.

Отметим, что ралли «Струги Красные» проводилось до 2014 года включительно. Гонка традиционно проходила в статусе этапа Кубка России по ралли.