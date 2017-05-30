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Общество

10 июня стартует конкурс фотографий «Воздухоплавание в Великих Луках 2017»

10 июня стартует конкурс фотографий «Воздухоплавание в Великих Луках 2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

«Ежегодно Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках становится ярким событием для всех жителей и гостей города. И, конечно, каждый стремится запечатлеть прекрасные моменты полета аэростатов на фотографиях, которые хранят эмоции и воспоминания каждого мига этого незабываемого праздника», - отметили в оргкомитете 22-й встречи воздухоплавателей и пригласили всех поделиться своим взглядом на воздухоплавание через объектив фотоаппарата или смартфон. Эти фотографии станут частью исторической хроники города и истории воздухоплавания, а авторы лучших снимков получат призы. Главным из них станет полет на воздушном шаре, фотографы, занявшие второе и третье места, будут награждены дипломами и поощрительными призами.

К конкурсу допускаются фотоматериалы, отснятые в Великих Луках и окрестностях в период подготовки и проведения XXII Международной встречи воздухоплавателей с 10 по 16 июня 2017 года, непосредственно связанные с воздухоплаванием. Для участия в нем необходимо зарегистрироваться на сайте http://www.balloon-cup.ru  и заполнить онлайн-заявку в разделе «Конкурсы», к которой нужно прикрепить свои фотоработы. Каждый участник может прислать на конкурс неограниченное количество фотографий, главное, чтобы они были в формате JPG с разрешением не менее 1920x1080 dpi.

Прием заявок на конкурс продлится до 20 июня, а итоги будут подведены до 30 июня. Результаты конкурса публикуются на официальном сайте XXII Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках, официальном сайте МО «Город Великие Луки» и в средствах массовой информации.

Напомним, что 22-я Международная встреча воздухоплавателей пройдет в Великих Луках с 11 по 16 июня. Генеральным спонсором встречи является ПАО «Газпром».

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