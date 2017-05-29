Неверов: Явка избирателей на предварительное голосование «Единой России» в регионах превысила прошлогоднюю

16:20, 30 мая 2017, ПАИ

Из 12 миллионов избирателей в 19 регионах, где 28 мая прошло предварительное голосование (ПГ), в итоге проголосовали 1 млн 268 тысяч 659 человек, что составляет 9,38%. Как заявил секретарь Генсовета «Единой России», вице-спикер Госдумы Сергей Неверов в ходе подведения итогов голосования на селекторном совещании в ЦИК партии, это примерно на 1,5% выше, чем было на предварительном голосовании на тех же территориях перед думскими выборами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения «Единой России».

Сергей Неверов также сообщил, что в день проведения предварительного голосования были поданы около 100 жалоб, из них две направлены в центральный комитет партии, остальные были рассмотрены в регионах. При этом, по его словам, остается два участка, где итоги пока не подведены. «В Ярославле и Курске при региональных комитетах уже созданы рабочие группы, которые проведут проверку и сделают выводы, были ли там нарушения и могли ли они повлиять на результат», - указал он, призвав региональные отделения «Единой России» отреагировать по всем поступившим заявлениям о нарушениях.

Сергей Неверов также отметил, что в ближайшее время - при строгом учете результатов предварительного голосования - будут сформированы партийные списки. В соответствии с регламентом оргкомитеты должны не позднее сегодняшнего дня сформировать список кандидатов и отправить в ЦИК «Единой России».

«В ближайшие недели проведите региональные конференции по выдвижению кандидатов, так как нам нужно спланировать график работы Президиума Генсовета, где будут утверждены списки. Отмечу, что на конференциях также будут утверждены предвыборные программы – нужно активизировать работу по согласованию их проектов с нашей комиссией. Необходимо продолжать работу в течение всего лета - впереди непосредственно избирательная кампания», - сказал секретарь Генсовета партии.

«В процедуре предварительного голосования приняли участие 2 тысячи 292 кандидата, почти половина из которых - беспартийные. Около трети участников - представители молодого поколения, что показывает высокий уровень доверия к самой процедуре», - подчеркнул он.

«Сегодня партия и органы власти нуждаются в притоке молодых и современных политиков и управленцев. Предварительное голосование в этом плане является кадровым лифтом», - пояснил Сергей Неверов.

Он напомнил, что в ходе серии дебатов с 8 апреля работали 1 тысяча 63 площадки. «Большая работа проделана для медийного освещения, на все 2017 участков были приглашены СМИ, чтобы мы могли оперативно реагировать на любые сообщения о возможных нарушениях», - резюмировал Сергей Неверов.