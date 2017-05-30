Власти Пскова о смерти Марии Мышинской: Всем сердцем сопереживаем

16:41, 30 мая 2017, ПАИ

Власти Пскова выражают соболезнования родным и близким депутата Псковского областного Собрания пятого созыва Марии Мышинской в связи с ее безвременной кончиной на 34-ом году жизни. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«С глубокой скорбью узнали о скоропостижной смерти Марии Мышинской, это невосполнимая утрата для родных, близких, коллег. Всем сердцем сопереживаем вместе с вами!» - говорится в соболезновании главы Пскова Ивана Цецерского и главы администрации города Игоря Калашникова.

Мария Мышинская родилась 9 декабря 1983 года в Пскове. Работала старшим приёмщиком заказов в филиале ЗАО «Военно-мемориальная компания». В декабре 2011 года избрана депутатом Псковского областного Собрания депутатов пятого созыва по списку КПРФ, входила в состав комитета по АПК и природопользованию.