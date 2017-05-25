Псковская библиотека предлагает познакомиться с электронной коллекцией, посвященной Александру Невскому

17:53, 30 мая 2017, ПАИ

30 мая исполняется 797 лет со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной библиотеки, в связи с этой датой Псковский региональный центр Президентской библиотеки предлагает псковичам ознакомиться на портале с электронной коллекцией, в которую вошли исследования, очерки и изобразительные материалы, повествующие о жизни и деятельности прославленного русского военачальника, небесного покровителя Санкт-Петербурга.

«Святой Александр, 2-й сын великого князя Ярослава Всеволодовича, правнука Мономаха, родился 30 мая 1220 года. Воспитанный своими благочестивыми родителями в духе истинной православной веры и древнего христианского благочестия, он смолоду возлюбил Христа, с самого детского возраста обнаруживал в себе благочестивую настроенность и любовь к храму Божию. Детские забавы и мирские речи не занимали его. Любимым занятием его было чтение священных книг, писаний свв. отцев и учителей церкви, пение церковных песней и тайные молитвы», – описывает детские годы княжича издание 1898 года «Святый благоверный великий князь Александр Невский: памяти царя-миротворца». Ответственность за судьбу княжества и подданных легла на плечи мальчика очень рано. «Счастливое время отрочества и юности Александр провёл большею частию в Новгороде, где отец посадил его княжить в 1228 году вместе со старшим братом Феодором, дав в руководители молодым князьям двух суздальских бояр», – сообщает вышеупомянутое издание.

В электронной копии книги 1864 года «Жизнь и подвиги святого благоверного великого князя Александра Невского» говорится: «Имея отеческое попечение, любовь к правосудию и ревнуя о благе подданных своих, Св. Александр, присутствуя при собрании бояр, говорил им: «Будьте недремлющими стражами законов, принимайте под защиту свою бедных, вдов, сирот и всех угнетённых к правосудию нашему прибегающих. Бог видит их слёзы, Он услышит их воздыхания, с меня и с вас взыщет».

В издании «Первые князья-миротворцы древней Руси: Владимир Всеволодович Мономах и Александр Ярославич Невский» 1903 года можно найти один из летописных портретов князя: «Красотою лица он не уступал Иосифу Прекрасному, которого египетский царь поставил вторым царём в Египте, сила же у него была, как у Самсона, премудростью Бог наделил его Соломоновую, а храбрость у него была, как у римского царя Веспасьяна, который завоевал всю землю иудейскую». Другие летописцы сравнивали Александра Невского также с Александром Македонским и героем древней Греции Ахиллесом. Как отмечает упомянутое издание, он обладал даром настоящего полководца: «Вдохновенный вождь, он умел вдохновлять народ и войско. Он никогда не смущался даже и тем, что его ратная сила была ничтожна в сравнении с силой неприятельской, и действовал быстро, с живейшей верой в свое святое дело и в геройство своих богатырей; решительный и неустрашимый дух его как бы непосредственно передавался его дружине».

Князь Александр за всю свою жизнь не проиграл ни одной битвы, а бой на Неве принёс двадцатилетнему князю не только славу, но и новое имя – Невский. Подробное описание двух его самых известных сражений содержится в книге 1900 года «Невская битва и Ледовое побоище», также включённом в электронную коллекцию Президентской библиотеки.

Александр Невский скончался в ноябре 1263 года. «Александр в продолжение своей немноголетней жизни деятельно участвовал более нежели в двадцати битвах, где сотни храбрых падали вокруг его, четыре раза ездил в Орду к грозным Ханам, где многие из Князей – его современников сложили свои головы под ножами убийц, но он, хранимый Богом, отвсюду выходил цел и невредим, мечи врагов и ножи убийц щадили его, только сам он не щадил себя: трудясь для блага России, стараясь защитить и успокоить отечество, он не давал себе покою и, отягчённый непомерными трудами, умер во цвете лет», – констатирует И. Д. Беляев в своей работе «Великий князь Александр Ярославич Невский», изданной в 40-х годах XIX века.

Тело князя первоначально захоронили в соборной церкви Рождественского монастыря во Владимире, но в 1724 году нетленные мощи Александра Невского, причисленного к лику святых, были перенесены в Санкт-Петербург. «После двадцатилетней войны со шведами в тех же местах, где против них вооружался и св. Александр, Пётр заложил новую столицу России на той самой реке, имя которой носил св. Александр, то есть Неве. Заключив, наконец, славный и давно желанный мир, император пожелал ознаменовать оный торжеством в память древнего победителя шведов на берегах Невы; он пожелал освятить новую столицу и ея иноческую лавру перенесением честных мощей блаженного Александра», – так объясняет решение Петра Великого раритетное издание 1867 года «Житие святого благоверного князя Александра Невского».

Святыня прибыла в окрестности столицы 30 августа (12 сентября по новому стилю) 1724 года, с тех пор святой благоверный князь Александр Невский считается небесным покровителем Санкт-Петербурга.

Напомним, что доступ ко всему электронному собранию Президентской библиотеки осуществляется через Электронный читальный зал и открыт для всех желающих в Псковской областной универсальной научной библиотеке (улица Профсоюзная, 2, конференц-зал). Телефон 8(8112) 72-83-98.