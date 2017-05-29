Команда Совета Федерации обыграла футболистов Псковской области

17:02, 30 мая 2017, ПАИ

30 мая на стадионе «Лужники» в Москве состоялся товарищеский футбольной матч между сборными командами Псковской области и Совета Федерации. Встреча прошла в рамках Дней Псковской области в СФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В составе команды Псковской области выступили представители органов исполнительной власти и Избирательной комиссии региона.

В команду Совфеда вошли, в том числе, экс-игроки профессиональных клубов России, рассказал председатель Государственного комитета по физической культуре и спорту Иван Штылин. Он отметил, что матч прошел в упорной борьбе и завершился победой Совета Федерации.



Фото: Пресс-служба Псковской области



Фото: Пресс-служба Псковской области



Фото: Пресс-служба Псковской области



Фото: Пресс-служба Псковской области



Фото: Пресс-служба Псковской области



Фото: Пресс-служба Псковской области



Фото: Пресс-служба Псковской области



Фото: Пресс-служба Псковской области



Фото: Пресс-служба Псковской области



Фото: Пресс-служба Псковской области



Фото: Пресс-служба Псковской области



Фото: Пресс-служба Псковской области



Фото: Пресс-служба Псковской области



Фото: Пресс-служба Псковской области



Фото: Пресс-служба Псковской области



Фото: Пресс-служба Псковской области



Фото: Пресс-служба Псковской области



Фото: Пресс-служба Псковской области



Фото: Пресс-служба Псковской области



Фото: Пресс-служба Псковской области



Фото: Пресс-служба Псковской области



Фото: Пресс-служба Псковской области



Фото: Пресс-служба Псковской области



Фото: Пресс-служба Псковской области



Фото: Пресс-служба Псковской области



Фото: Пресс-служба Псковской области



Фото: Пресс-служба Псковской области



Фото: Пресс-служба Псковской области



Фото: Пресс-служба Псковской области



Фото: Пресс-служба Псковской области



Фото: Пресс-служба Псковской области



Фото: Пресс-служба Псковской области































































Добавим, что в рамках проведения Дней Псковской области в Совете Федерации также состоится товарищеский матч по женскому волейболу.