Команда Совета Федерации обыграла футболистов Псковской области
30 мая на стадионе «Лужники» в Москве состоялся товарищеский футбольной матч между сборными командами Псковской области и Совета Федерации. Встреча прошла в рамках Дней Псковской области в СФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.
В составе команды Псковской области выступили представители органов исполнительной власти и Избирательной комиссии региона.
В команду Совфеда вошли, в том числе, экс-игроки профессиональных клубов России, рассказал председатель Государственного комитета по физической культуре и спорту Иван Штылин. Он отметил, что матч прошел в упорной борьбе и завершился победой Совета Федерации.
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Фото: Пресс-служба Псковской области
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Фото: Пресс-служба Псковской области
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Фото: Пресс-служба Псковской области
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Фото: Пресс-служба Псковской области
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Фото: Пресс-служба Псковской области
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Фото: Пресс-служба Псковской области
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Фото: Пресс-служба Псковской области
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Фото: Пресс-служба Псковской области
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Фото: Пресс-служба Псковской области
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Фото: Пресс-служба Псковской области
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Фото: Пресс-служба Псковской области
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Фото: Пресс-служба Псковской области
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Фото: Пресс-служба Псковской области
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Фото: Пресс-служба Псковской области
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Фото: Пресс-служба Псковской области
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Фото: Пресс-служба Псковской области
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Фото: Пресс-служба Псковской области
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Фото: Пресс-служба Псковской области
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Фото: Пресс-служба Псковской области
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Фото: Пресс-служба Псковской области
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Фото: Пресс-служба Псковской области
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Фото: Пресс-служба Псковской области
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Фото: Пресс-служба Псковской области
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Фото: Пресс-служба Псковской области
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Фото: Пресс-служба Псковской области
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Фото: Пресс-служба Псковской области
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Фото: Пресс-служба Псковской области
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Фото: Пресс-служба Псковской области
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Фото: Пресс-служба Псковской области
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Фото: Пресс-служба Псковской области
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Фото: Пресс-служба Псковской области
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Фото: Пресс-служба Псковской области
Добавим, что в рамках проведения Дней Псковской области в Совете Федерации также состоится товарищеский матч по женскому волейболу.