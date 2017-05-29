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Спорт

Команда Совета Федерации обыграла футболистов Псковской области

30 мая на стадионе «Лужники» в Москве состоялся товарищеский футбольной матч между сборными командами Псковской области и Совета Федерации. Встреча прошла в рамках Дней Псковской области в СФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото pskov.ru

В составе команды Псковской области выступили представители органов исполнительной власти и Избирательной комиссии региона.

В команду Совфеда вошли, в том числе, экс-игроки профессиональных клубов России, рассказал председатель Государственного комитета по физической культуре и спорту Иван Штылин. Он отметил, что матч прошел в упорной борьбе и завершился победой Совета Федерации.

  • Товарищеский матч по футболу в рамках Дней Псковской области в Совете Федерации
    Фото: Пресс-служба Псковской области
  • Товарищеский матч по футболу в рамках Дней Псковской области в Совете Федерации
    Фото: Пресс-служба Псковской области
  • Товарищеский матч по футболу в рамках Дней Псковской области в Совете Федерации
    Фото: Пресс-служба Псковской области
  • Товарищеский матч по футболу в рамках Дней Псковской области в Совете Федерации
    Фото: Пресс-служба Псковской области
  • Товарищеский матч по футболу в рамках Дней Псковской области в Совете Федерации
    Фото: Пресс-служба Псковской области
  • Товарищеский матч по футболу в рамках Дней Псковской области в Совете Федерации
    Фото: Пресс-служба Псковской области
  • Товарищеский матч по футболу в рамках Дней Псковской области в Совете Федерации
    Фото: Пресс-служба Псковской области
  • Товарищеский матч по футболу в рамках Дней Псковской области в Совете Федерации
    Фото: Пресс-служба Псковской области
  • Товарищеский матч по футболу в рамках Дней Псковской области в Совете Федерации
    Фото: Пресс-служба Псковской области
  • Товарищеский матч по футболу в рамках Дней Псковской области в Совете Федерации
    Фото: Пресс-служба Псковской области
  • Товарищеский матч по футболу в рамках Дней Псковской области в Совете Федерации
    Фото: Пресс-служба Псковской области
  • Товарищеский матч по футболу в рамках Дней Псковской области в Совете Федерации
    Фото: Пресс-служба Псковской области
  • Товарищеский матч по футболу в рамках Дней Псковской области в Совете Федерации
    Фото: Пресс-служба Псковской области
  • Товарищеский матч по футболу в рамках Дней Псковской области в Совете Федерации
    Фото: Пресс-служба Псковской области
  • Товарищеский матч по футболу в рамках Дней Псковской области в Совете Федерации
    Фото: Пресс-служба Псковской области
  • Товарищеский матч по футболу в рамках Дней Псковской области в Совете Федерации
    Фото: Пресс-служба Псковской области
  • Товарищеский матч по футболу в рамках Дней Псковской области в Совете Федерации
    Фото: Пресс-служба Псковской области
  • Товарищеский матч по футболу в рамках Дней Псковской области в Совете Федерации
    Фото: Пресс-служба Псковской области
  • Товарищеский матч по футболу в рамках Дней Псковской области в Совете Федерации
    Фото: Пресс-служба Псковской области
  • Товарищеский матч по футболу в рамках Дней Псковской области в Совете Федерации
    Фото: Пресс-служба Псковской области
  • Товарищеский матч по футболу в рамках Дней Псковской области в Совете Федерации
    Фото: Пресс-служба Псковской области
  • Товарищеский матч по футболу в рамках Дней Псковской области в Совете Федерации
    Фото: Пресс-служба Псковской области
  • Товарищеский матч по футболу в рамках Дней Псковской области в Совете Федерации
    Фото: Пресс-служба Псковской области
  • Товарищеский матч по футболу в рамках Дней Псковской области в Совете Федерации
    Фото: Пресс-служба Псковской области
  • Товарищеский матч по футболу в рамках Дней Псковской области в Совете Федерации
    Фото: Пресс-служба Псковской области
  • Товарищеский матч по футболу в рамках Дней Псковской области в Совете Федерации
    Фото: Пресс-служба Псковской области
  • Товарищеский матч по футболу в рамках Дней Псковской области в Совете Федерации
    Фото: Пресс-служба Псковской области
  • Товарищеский матч по футболу в рамках Дней Псковской области в Совете Федерации
    Фото: Пресс-служба Псковской области
  • Товарищеский матч по футболу в рамках Дней Псковской области в Совете Федерации
    Фото: Пресс-служба Псковской области
  • Товарищеский матч по футболу в рамках Дней Псковской области в Совете Федерации
    Фото: Пресс-служба Псковской области
  • Товарищеский матч по футболу в рамках Дней Псковской области в Совете Федерации
    Фото: Пресс-служба Псковской области
  • Товарищеский матч по футболу в рамках Дней Псковской области в Совете Федерации
    Фото: Пресс-служба Псковской области

Добавим, что в рамках проведения Дней Псковской области в Совете Федерации также состоится товарищеский матч по женскому волейболу.

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