0
18:28
Сборная ВДВ завоевала 3-е место на чемпионате Вооруженных сил по хоккею, но лишилась его из-за жалобы проигравших
19:35
Бывший псковский предприниматель оштрафован за невыплату пособия по уходу за ребёнком
10:52
Водитель «Chery Tiggo» пострадал в результате столкновения с автобусом № 14 в Пскове
14:52
Стала известна причина ДТП под Псковом, в котором погибли супруги-мотоциклисты
09:17
В Опочецком районе попал в ДТП автобус «Великие Луки – Псков»
13:12
Псковская область номинирована на премию National Geographic Traveler Awards 2017
09:21
В Псковской области шестеро россиян обвиняются в контрабанде стратегически важных ресурсов
Еще новости
Происшествия

Жителя Севастополя будут судить за пьяную езду по Пскову и попытку подкупа полицейских

Следственный отдел Пскова следственного управления Следственного комитета России по Псковской области завершил  расследование уголовного дела в отношении жителя  Севастополя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 -  частью 1 статьи 291.2 (покушение на мелкое взяточничество) и статьёй 264.1 (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) УК РФ, сообщили Псковскому агентству информации в СУ СК.

По версии следствия, в ночь на 24 февраля обвиняемого остановили инспекторы ДПС в  Пскове, когда он перестраивал управляемый им автомобиль из полосы в полосу при пустой проезжей части.

В ходе освидетельствования было установлено состояние алкогольного опьянения водителя, а проверка по учетам показала, что он ранее был подвергнут административному наказанию за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Чтобы избежать привлечения к ответственности, мужчина пытался подкупить полицейских, передав взятку в размере имеющихся при себе денег 1 тыс. 350 рублей. Однако сотрудники принять взятку отказались и доложили руководству.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сборная ВДВ завоевала 3-е место на чемпионате Вооруженных сил по хоккею, но лишилась его из-за жалобы проигравших
30 мая 2017
Сборная ВДВ завоевала 3-е место на чемпионате Вооруженных сил по хоккею, но лишилась его из-за жалобы проигравших 1
Бывший псковский предприниматель оштрафован за невыплату пособия по уходу за ребёнком
29 мая 2017
Бывший псковский предприниматель оштрафован за невыплату пособия по уходу за ребёнком
Водитель «Chery Tiggo» пострадал в результате столкновения с автобусом № 14 в Пскове
27 мая 2017
Водитель «Chery Tiggo» пострадал в результате столкновения с автобусом № 14 в Пскове
Стала известна причина ДТП под Псковом, в котором погибли супруги-мотоциклисты
25 мая 2017
Стала известна причина ДТП под Псковом, в котором погибли супруги-мотоциклисты
В Опочецком районе попал в ДТП автобус «Великие Луки – Псков»
25 мая 2017
В Опочецком районе попал в ДТП автобус «Великие Луки – Псков»
Псковская область номинирована на премию National Geographic Traveler Awards 2017
23 мая 2017
Псковская область номинирована на премию National Geographic Traveler Awards 2017
В Псковской области шестеро россиян обвиняются в контрабанде стратегически важных ресурсов
22 мая 2017
В Псковской области шестеро россиян обвиняются в контрабанде стратегически важных ресурсов 5
Курящий житель Заплюсья получил ожоги лица
22 мая 2017
Курящий житель Заплюсья получил ожоги лица

Идет загрузка...