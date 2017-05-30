Жителя Севастополя будут судить за пьяную езду по Пскову и попытку подкупа полицейских

17:22, 30 мая 2017, ПАИ

Следственный отдел Пскова следственного управления Следственного комитета России по Псковской области завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Севастополя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 - частью 1 статьи 291.2 (покушение на мелкое взяточничество) и статьёй 264.1 (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) УК РФ, сообщили Псковскому агентству информации в СУ СК.

По версии следствия, в ночь на 24 февраля обвиняемого остановили инспекторы ДПС в Пскове, когда он перестраивал управляемый им автомобиль из полосы в полосу при пустой проезжей части.

В ходе освидетельствования было установлено состояние алкогольного опьянения водителя, а проверка по учетам показала, что он ранее был подвергнут административному наказанию за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Чтобы избежать привлечения к ответственности, мужчина пытался подкупить полицейских, передав взятку в размере имеющихся при себе денег 1 тыс. 350 рублей. Однако сотрудники принять взятку отказались и доложили руководству.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.