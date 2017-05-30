Изношенное покрытие на трассе А-212 в Псковской области заменят за 99 млн рублей
Объявлен аукцион на выполнение второго этапа ремонта трассы А-212 Псков — Изборск до границы с Эстонией (4+676 — 15+000 км) в Псковской области. Информация размещена на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Максимальная цена контракта составляет 99 млн 100 рублей, средства заложены в федеральном бюджете.
Восстановить изношенное покрытие планируется на участке протяженностью порядка 8,8 км. Срок проведения работ — до 17 ноября 2017 года.