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Общество

В Великих Луках полицейские нашли потерявшегося ребенка

30 мая в Великих Луках полицейские нашли потерявшегося ребенка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В ОМВД России по городу Великие Луки за помощью обратилась 25-летняя женщина, у которой потерялся трехлетний сын. Около 13:00 она зашла для оплаты кредита в одно из финансовых учреждений города на улице Карла Либкнехта, там девушка отвлеклась на какое-то мгновение и потеряла сына из виду.

Не найдя мальчика в помещении офиса, мать позвонила в полицию, рассказала о произошедшем и сообщила его приметы. Полицейские наряды были сориентированы на поиск ребёнка.

Примерно через полчаса на центральном городском рынке, расположенном в полукилометре от офиса финучреждения, один молодой человек обратил внимание на ребенка, находившегося там без взрослых, и позвонил в полицию. Прибывшие инспекторы ПДН доставили мальчика к матери. «Женщина выразила стражам порядка свою искреннюю признательность за своевременно оказанную помощь», - отметили в УМВД.

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