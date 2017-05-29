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Политика

Елена Бибикова: Безопасный отдых детей зависит не только от принятых законов, но и от их исполнения на уровне регионов

Член Совета Федерации от Псковской области Елена Бибикова приняла участие в заседании Координационного совета при президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы. Темой заседания было «Формирование современной системы безопасного отдыха и оздоровления детей – ключевая задача Национальной стратегии», сообщили Псковскому агентству информации в аппарате сенатора.

Открывая совещание, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о подписании президентом Владимиром Путиным указа об объявлении в России Десятилетия детства, с 2017-2027 годы. Указ подписан с целью совершенствования государственной политики в сфере защиты детства и с учетом итогов реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.

В 2016 году начата масштабная работа по реформированию системы организации безопасного отдыха и оздоровления детей. Федеральный Закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей», принятый в декабре прошлого года, принципиально обновил подход к организации детского отдыха. Новшества касаются мер безопасности, квалифицированной подготовки сотрудников лагерей, государственного и общественного контроля в сфере детского отдыха.

На совещании шла речь о правилах перевозки детей в транспорте, рассказала Елена Бибикова. Она подчеркнула, что  условия перевозки должны быть комфортными и обеспечивающими безопасность, транспорт должен быть оборудован специальными приспособлениями для детей-инвалидов.

По мнению Елены Бибиковой, безопасный отдых детей зависит не только от положений законов, принимаемых Правительством и Федеральным Собранием, но и от безусловного их исполнения на уровне регионов, а также от ответственности каждого сотрудника оздоровительного учреждения. «Любой работник детского лагеря должен понимать, что от его квалифицированных действий, знаний и опыта зависит жизнь каждого ребенка. Кроме того, обязательно, чтобы руководитель групп обладал навыками оказания первой медицинской помощи», - убеждена сенатор.

МЧС России выделило единый общероссийский номер 101, по которому нужно звонить в случае чрезвычайных ситуаций, связанных с детьми.

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