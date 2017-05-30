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Сборная ВДВ завоевала 3-е место на чемпионате Вооруженных сил по хоккею, но лишилась его из-за жалобы проигравших

Команда Воздушно-десантных войск в финале чемпионата Вооружённых сил РФ по хоккею с шайбой, который проходил сегодня, 30 мая, в Санкт-Петербурге, выиграла матч за 3-е место с командой Северного флота.

Однако, как стало известно Псковскому агентству информации, по результатам жалобы проигравшей команды победа не была засчитана и в итоге десантникам присуди лишь 4-е место.

По информации ПАИ, поводом для жалобы стало то, что один из членов сборной ВДВ подписал контракт на службу в 76-й дивизии в мае, но из-за бюрократической проволочки еще не успел получить военный билет. Оргкомитет чемпионата удовлетворил жалобу.

Отметим, что в состав команды ВДВ в основном входят военнослужащие 76-й десантно-штурмовой дивизии, расквартированной в Пскове.

В состязаниях также принимали участие сборные Военно-космических сил, Сухопутных войск, Ракетных войск стратегического назначения, Управления материально-технического обеспечения, Главного военно-медицинского управления, войск связи, Западного, Центрального военных округов и Балтийского флота.

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