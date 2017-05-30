Псковичи могут попасть в кадровый резерв службы судебных приставов

20:53, 30 мая 2017, ПАИ

Псковичи могут попасть в кадровый резерв службы судебных приставов. До 18 июня в Управлении ФССП России по Псковской области можно подать документы для участия в конкурсе на формирование кадрового резерва должностей государственной гражданской службы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области проводит конкурс на формирование кадрового резерва должностей государственной гражданской службы: начальника отдела – старшего судебного пристава отдела судебных приставов Псковской области; заместителя начальника отдела – заместителя старшего судебного пристава отдела судебных приставов Псковской области; начальника отдела аппарата Управления; заместителя начальника отдела аппарата Управления.

К участию в конкурсе на формирование кадрового резерва данных должностей допускаются граждане Российской Федерации, имеющие высшее юридическое образование, не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее четырех лет стажа работы по специальностям, соответствующим функциям и конкретным задачам, возложенным на структурное подразделение.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области также проводит конкурсы по формированию кадрового резерва для замещения должности:

- судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов Псковской области. По данной должности допускаются граждане Российской Федерации, достигшие 21 года, имеющие высшее юридическое или экономическое образование;

- судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов отдела судебных приставов Псковской области; судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов (дежурного, помощника дежурного) специализированного отдела оперативного дежурства; По данным должностям допускаются граждане Российской Федерации, достигшие двадцати одного года, имеющие среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование (приветствуется высшее юридическое образование);

- главного специалиста-эксперта (старшего специалиста) отдела судебных приставов Псковской области, ведущего специалиста-эксперта (дознавателя) отдела судебных приставов Псковской области.

- старшего специалиста 2,3 разряда (по ведению депозитного счёта) отдела судебных приставов Псковской области. К участию в конкурсе по этим должностям допускаются граждане Российской Федерации, имеющие высшее профессиональное образование (приветствуется высшее экономическое) образование.

Замещение должностей государственной гражданской службы в соответствии с законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» происходит на конкурсной основе.

Важным требованием ко всем кандидатам является следующее: это должны быть либо граждане, не имеющие и не имевшие судимости, либо те, в отношении которых не осуществляется уголовное преследование или уголовное преследование прекращено по реабилитирующим основаниям, а также граждане способные по своим деловым и личным качествам и по состоянию здоровья исполнять возложенные на них обязанности.

Форма проведения конкурсов — тестирование и индивидуальное собеседование. Прием документов для участия в конкурсах проводится с 29 мая до 18 июня по вторникам с 9:00 до 12:30 и четвергам с 14:00 до 17:30 по адресу: Псков, улица Текстильная, 3, отдел государственной службы и кадров, телефон 699-065.

С перечнем документов, необходимых для участия в конкурсах, можно познакомиться в разделе «Об Управлении → Порядок прохождения государственной службы» на официальном сайте Управления ФССП России по Псковской области.