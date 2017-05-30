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Экономика

Аркадий Мурылёв выступил на конференции, посвященной Дню предпринимательства

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылёв выступил на конференции, посвященной Дню предпринимательства, сообщили Псковскому агентству информации в аппарате бизнес-омбудсмена.

В псковском отделении ПАО Сбербанк состоялась конференция, посвященная Дню российского предпринимательства «Глобальные реформы и конкурентоспособность бизнеса». Организаторами конференции традиционно стали Торгово-промышленная палата Псковской области и Псковское отделение ПАО Сбербанкаа.

Основная часть конференции посвящалась анализу ситуации по динамике развития регионального бизнеса в 2016 году, а также текущей проблематике 2017 года и современным решениям.

По первому вопросу – анализу за 2016 год выступил президент ТПП Псковской области Владимир Зубов.

Аркадий Мурылёв рассказал об общей проблематике внедрения контрольно-кассовой техники в Псковской области. Бизнес-омбудсмен сообщил о том, что на конец апреля уже более 40 % от запланированного количества предпринимателей области перешли на новый порядок применения ККТ, в целях поддержки предпринимателей, на этапе перехода на новый порядок налоговые органы и институт уполномоченных по защите прав предпринимателей в режиме работы оперативных штабов контролируют вопросы, связанные с внедрением онлайн касс. Штабы созданы во многих субъектах РФ, в том числе, и в нашем.

«Мы стараемся оперативно рассмотреть поступившие обращения, по фактам выявленных нарушений совместно с УФНС проводим анализ и принимаем необходимые меры», - заявил Аркадий Мурылев.

Кроме того, уполномоченный обозначил ряд наиболее актуальных проблем, касающихся внедрения онлайн-касс, среди которых задержка поставок фискальных накопителей; высокие спекулятивные цены на новую технику и ощутимые финансовые расходы, связанные с дополнительным оснащением торговых аппаратов; скрытые издержки, в том числе, навязывание дополнительных дорогостоящих услуг по обслуживанию техники; в некоторых муниципалитетах - отсутствие необходимой инфраструктуры в области информационно-коммуникационных сетей, соответственно возникновение сбоев в работе оборудования, также неоднократно трудности возникают при технической адаптации оборудования под установку контрольно-кассовой техники.

Помимо указанных выше проблем, можно выделить в отдельную группу сложности введения нового порядка для субъектов МСП и предпринимателей, торгующих алкоголем.

Как заявил бизнес-омбудсмен, в отношении решения некоторых проблем удается достигнуть положительных результатов, к примеру, по заверению налоговых органов, вопрос задержки поставок фискальных накопителей будет решен в июне данного года.

«В случае, если предприниматель заключил договор на поставку, но не по своей вине не получил технику, санкций применяться не будет, такова позиция Минфина», - успокоил предпринимателей Аркадий Мурылев.

По поводу регулирования стоимости оборудования и борьбы со скрытыми издержками вопрос более сложно-решаемый. Налоговые органы в этом случае не могут контролировать ценообразование, таким образом, вопрос установления цен остается на совести поставщиков.

Уполномоченный заверил, что работа в данном направлении ведется непрерывно, вносятся новые предложения, позволяющие смягчить переход на новый порядок.

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