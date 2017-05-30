0
19:41
Подвеска в виде гиены или собаки найдена на раскопе у старой псковской ТЭЦ
18:05
Дожди ожидаются в Псковской области в последний день мая
16:22
Розыгрыш шашлыка от Псковского мясокомбината заканчивается 31 мая
15:20
Проверки водителей пройдут 2 июня в Палкино и Острове
13:07
Азербайджанский мужчина на кухне - 2.0. № 11: Долма «Три сестры» (ФОТО, ВИДЕО)
12:07
В 500 млн рублей обойдется первый этап реконструкции улицы Свердлова и прилегающих парковых зон в Пскове
10:59
Пенсионерка из Псковской области завоевала золото VII Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью
Еще новости
  • Коротко
Общество

Вера Емельянова рассказала сенаторам о новых стандартах в развитии соцуслуг в Псковской области

О новых стандартах развития социальных услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья в Псковской области рассказала сенаторам первый заместитель губернатора региона Вера Емельянова на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации области.

Совещание прошло в рамках Дней Псковской области в верхней палате парламента во вторник, 30 мая.

Вера Емельянова подчеркнула, что внедрение современных форм социального обслуживания является одним из основных мероприятий, направленных на улучшение качества жизни пожилых граждан и людей с ограниченными возможностями здоровья и их социальной защиты.

С этой целью в Псковской области создана служба участковых социальных работников, которые помогают гражданам, проживающим в отдаленных местностях и нуждающимся в соцобслуживании. Помимо этого на протяжении 6 лет в регионе работает служба мобильных бригад медико-социального обслуживания. В прошлом году они совершили 671 выезд и обслужили более 4,2 тысячи граждан. Пожилые люди и граждане с ОВЗ могут также воспользоваться услугой доставки лекарств на дом. Порядка 15 тысяч человек в прошлом году получили необходимые медикаменты, не выходя из дома.

Особое внимание членов комитета вице-губернатор обратила на реабилитацию и абилитацию детей с особенностями развития. Единственным учреждением в регионе, которое предоставляет максимальных объем услуг для особенных детей, является «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями». Ежегодно специалисты центра помогают порядка 700 детям с ОВЗ, консультируют семьи по вопросам ухода за детьми, а также рассказывают о возможных мерах соцподдержки, реализуемых в регионе.

Услуги ранней помощи — обследования, консультации, коррекционные и развивающие занятия, массаж и другие — в пошлом году получили более 400 детей «группы риска» и детей с ОВЗ. Одним из учреждений, оказывающих такие услуги, является Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области. Его руководитель, член Общественной палаты РФ Андрей Царев рассказал, что в структуре центра работают коррекционные школы и классы в общих школах. В них обучаются даже те дети, которые ранее считались необучаемыми.

Что касается оказания помощи детям с ментальной инвалидностью, то на базе ЦЛП реализована семейная модель развития, которая подразумевает проживание особенного ребенка в семье с возможностью получения услуг ранней помощи, дошкольного и школьного образования. Такая модель реализуется на базе ЦЛП уже 25 лет, добавил Андрей Царев.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Подвеска в виде гиены или собаки найдена на раскопе у старой псковской ТЭЦ
30 мая 2017
Подвеска в виде гиены или собаки найдена на раскопе у старой псковской ТЭЦ
Дожди ожидаются в Псковской области в последний день мая
30 мая 2017
Дожди ожидаются в Псковской области в последний день мая
Розыгрыш шашлыка от Псковского мясокомбината заканчивается 31 мая
30 мая 2017
Розыгрыш шашлыка от Псковского мясокомбината заканчивается 31 мая
Проверки водителей пройдут 2 июня в Палкино и Острове
30 мая 2017
Проверки водителей пройдут 2 июня в Палкино и Острове
В 500 млн рублей обойдется первый этап реконструкции улицы Свердлова и прилегающих парковых зон в Пскове
30 мая 2017
В 500 млн рублей обойдется первый этап реконструкции улицы Свердлова и прилегающих парковых зон в Пскове
Пенсионерка из Псковской области завоевала золото VII Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью
30 мая 2017
Пенсионерка из Псковской области завоевала золото VII Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью 2
Финал «Миссис Псков 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
30 мая 2017
Финал «Миссис Псков 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ) 12
Центр лечебной педагогики Псковской области получит особый статус
29 мая 2017
Центр лечебной педагогики Псковской области получит особый статус 2

Идет загрузка...