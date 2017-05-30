Вера Емельянова рассказала сенаторам о новых стандартах в развитии соцуслуг в Псковской области

19:30, 30 мая 2017, ПАИ

О новых стандартах развития социальных услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья в Псковской области рассказала сенаторам первый заместитель губернатора региона Вера Емельянова на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации области.

Совещание прошло в рамках Дней Псковской области в верхней палате парламента во вторник, 30 мая.

Вера Емельянова подчеркнула, что внедрение современных форм социального обслуживания является одним из основных мероприятий, направленных на улучшение качества жизни пожилых граждан и людей с ограниченными возможностями здоровья и их социальной защиты.

С этой целью в Псковской области создана служба участковых социальных работников, которые помогают гражданам, проживающим в отдаленных местностях и нуждающимся в соцобслуживании. Помимо этого на протяжении 6 лет в регионе работает служба мобильных бригад медико-социального обслуживания. В прошлом году они совершили 671 выезд и обслужили более 4,2 тысячи граждан. Пожилые люди и граждане с ОВЗ могут также воспользоваться услугой доставки лекарств на дом. Порядка 15 тысяч человек в прошлом году получили необходимые медикаменты, не выходя из дома.

Особое внимание членов комитета вице-губернатор обратила на реабилитацию и абилитацию детей с особенностями развития. Единственным учреждением в регионе, которое предоставляет максимальных объем услуг для особенных детей, является «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями». Ежегодно специалисты центра помогают порядка 700 детям с ОВЗ, консультируют семьи по вопросам ухода за детьми, а также рассказывают о возможных мерах соцподдержки, реализуемых в регионе.

Услуги ранней помощи — обследования, консультации, коррекционные и развивающие занятия, массаж и другие — в пошлом году получили более 400 детей «группы риска» и детей с ОВЗ. Одним из учреждений, оказывающих такие услуги, является Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области. Его руководитель, член Общественной палаты РФ Андрей Царев рассказал, что в структуре центра работают коррекционные школы и классы в общих школах. В них обучаются даже те дети, которые ранее считались необучаемыми.

Что касается оказания помощи детям с ментальной инвалидностью, то на базе ЦЛП реализована семейная модель развития, которая подразумевает проживание особенного ребенка в семье с возможностью получения услуг ранней помощи, дошкольного и школьного образования. Такая модель реализуется на базе ЦЛП уже 25 лет, добавил Андрей Царев.