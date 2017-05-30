0
18:28
Сборная ВДВ завоевала 3-е место на чемпионате Вооруженных сил по хоккею, но лишилась его из-за жалобы проигравших
17:43
17 июня состоится ралли «Струги Красные – 2017»
09:27
Тур де Псков
22:49
Псковские автомногоборцы опередили стритрейсеров в «Битве клубов»
21:36
Псковские боксёры стали победителями чемпионата Северо-Запада
15:28
Старший сержант Корегина из Пскова победила на международном чемпионате по парашютному спорту
14:15
Красивых полетов пожелал губернатор участникам встречи воздухоплавателей в Великих Луках
Еще новости
Спорт

Волейбольные сборные Псковской области и Совета Федерации сыграют в Пскове матч-реванш

Женская команда Совета Федерации по волейболу планирует принять участие в игре со сборной Псковской области в сентябре этого года в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области. Об этом волейболистки договорились по окончании товарищеского матча между сборными, который прошел во вторник, 30 мая, в Москве в рамках Дней Псковской области в Совете Федерации Федерального собрания РФ.

Игра состоялась на базе волейбольной школы олимпийского резерва № 21. Псковскую область представляли сотрудницы органов исполнительной власти и бюджетных учреждений региона. В команде Совета Федерации играла олимпийская чемпионка по легкой атлетике Татьяна Лебедева. Победу в соревновании одержала команда Совфеда.

«Матч вышел отличный, мы получили удовольствие. К следующей встрече будем тренироваться», — рассказала участница команды, Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сборная ВДВ завоевала 3-е место на чемпионате Вооруженных сил по хоккею, но лишилась его из-за жалобы проигравших
30 мая 2017
Сборная ВДВ завоевала 3-е место на чемпионате Вооруженных сил по хоккею, но лишилась его из-за жалобы проигравших 1
17 июня состоится ралли «Струги Красные – 2017»
30 мая 2017
17 июня состоится ралли «Струги Красные – 2017»
Псковские автомногоборцы опередили стритрейсеров в «Битве клубов»
29 мая 2017
Псковские автомногоборцы опередили стритрейсеров в «Битве клубов»
Псковские боксёры стали победителями чемпионата Северо-Запада
29 мая 2017
Псковские боксёры стали победителями чемпионата Северо-Запада
Старший сержант Корегина из Пскова победила на международном чемпионате по парашютному спорту
28 мая 2017
Старший сержант Корегина из Пскова победила на международном чемпионате по парашютному спорту 2
Красивых полетов пожелал губернатор участникам встречи воздухоплавателей в Великих Луках
27 мая 2017
Красивых полетов пожелал губернатор участникам встречи воздухоплавателей в Великих Луках
Стритрейсеры и автомногоборцы сразятся на фестивале «Я уверен на дороге» в Печорском районе
27 мая 2017
Стритрейсеры и автомногоборцы сразятся на фестивале «Я уверен на дороге» в Печорском районе
Курсанты из Белгорода стали лучшими на военно-спортивном турнире в Пскове
25 мая 2017
Курсанты из Белгорода стали лучшими на военно-спортивном турнире в Пскове

Идет загрузка...