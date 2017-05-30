Волейбольные сборные Псковской области и Совета Федерации сыграют в Пскове матч-реванш

19:52, 30 мая 2017, ПАИ

Женская команда Совета Федерации по волейболу планирует принять участие в игре со сборной Псковской области в сентябре этого года в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области. Об этом волейболистки договорились по окончании товарищеского матча между сборными, который прошел во вторник, 30 мая, в Москве в рамках Дней Псковской области в Совете Федерации Федерального собрания РФ.

Игра состоялась на базе волейбольной школы олимпийского резерва № 21. Псковскую область представляли сотрудницы органов исполнительной власти и бюджетных учреждений региона. В команде Совета Федерации играла олимпийская чемпионка по легкой атлетике Татьяна Лебедева. Победу в соревновании одержала команда Совфеда.

«Матч вышел отличный, мы получили удовольствие. К следующей встрече будем тренироваться», — рассказала участница команды, Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова.