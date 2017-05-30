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Общество

В Пскове общественники и полицейские обсудили вопросы обеспечения безопасности детей

30 мая в Пскове состоялось заседание Общественного совета при УМВД России по Псковской области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, участники заседания рассмотрели вопросы обеспечения безопасности детей в летних оздоровительных лагерях региона. Кроме того, проанализировали меры, принимаемые стражами порядка по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма во время каникул.

По этим проблемам перед собравшимися выступили начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и  ПДН УМВД России по Псковской области полковник полиции Сергей Ащеулов и  врио начальника УГИБДД УМВД России по Псковской области полковник полиции Юрий Шестаков. В обсуждении приняли участие  директор ГП Псковской области «Центр детского отдыха и оздоровления»  Татьяна Богданова и секретарь Общественной палаты Псковской области Валерий Павлов.

Участники заседания утвердили также план работы Общественного совета при УМВД России по Псковской области на второе полугодие 2017 года

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