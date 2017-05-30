58 тонн яблок из Польши и Непала уничтожили на свалке в Себеже

20:19, 30 мая 2017, ПАИ

30 мая на полигоне твердых бытовых отходов в Себеже уничтожены 58 тонн свежих яблок из Польши и Непала. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Все партии перемещались без сопроводительных документов. Их задержали на территории Псковской области в результате совместных с правоохранительными органами мероприятий по контролю за ввозом товаров из Белоруссии в Россию.